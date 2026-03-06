Pésimo reporte en el Bayern de Luis Díaz, salida de emergencia y preocupación total: “No quiero especular”

Ya es habitual ver la lluvia de goles en el Bayern Múnich de Luis Díaz. El gigante bávaro volvió a vapulear a su rival y, de paso, se acercó a una nueva corona en el fútbol alemán. No está muy lejos de asegurarlo y la ventaja en la tabla de posiciones sobre el segundo sigue en aumento. Pese a la contundente victoria por la fecha 25 de la Bundesliga, se presentó una salida de emergencia que encendió las alarmas.

El 4-1 es importante y da muestras del nivel del Bayern Múnich, pero lo que está pasando con Manuel Neuer genera preocupación. Se trata de uno de los mejores arqueros de la historia, campeón del mundo e ídolo del gigante alemán, que tuvo que abandonar la cancha apenas comenzaba el segundo tiempo y le dio ingreso a Jonas Urbig.

Los reportes indican que Manuel Neuer sintió dolores en una de sus pantorrillas y está en observación médica para determinar el tiempo de incapacidad. Cabe recordar que en febrero pasado el portero también sufrió fuertes molestias musculares y estuvo varias semanas fuera de las canchas.

Manuel Neuer reacciona a una jugada en el partido de Colonia vs. Bayern Múnich. Foto: AFP

El técnico Vincent Kompany no se apresuró al entregar detalles sobre Manuel Neuer e indicó que el jugador sintió algo en una de sus pantorrillas y seguramente será baja en el próximo juego del Bayern Múnich contra el Atalanta, en Italia, por la ida de los octavos de final de la Champions League.

Kompany sobre la lesión de Manuel Neuer

“Sintió un poco de dolor en la pantorrilla y el próximo partido se acerca rápidamente. Tenemos que esperar y ver qué pasa, no quiero especular. Los resultados de la resonancia magnética estarán disponibles a más tardar el sábado al mediodía”, dijo Kompany en Sky sobre la lesión de Neuer.

Cabe recordar que la lesión anterior de Neuer fue un desgarro muscular y ahora se teme que haya recaído en estas molestias, que, si avanzan a un grado 2, podrían implicar hasta seis semanas de recuperación y tiempo de readaptación.

Bayern Múnich fue local en el Allianz Arena ante el Borussia Mönchengladbach, club que se mueve por la zona media de la tabla de posiciones y que no pudo hacerle frente a la calidad que el rival le mostró. La jerarquía en el ataque volvió a hacer acto de presencia con Luis Díaz como uno de los líderes con gol y asistencia y siendo la gran figura del primer tiempo.