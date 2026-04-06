La transición del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) a la educación superior se ha convertido en una de las rutas más utilizadas por jóvenes y trabajadores en Colombia para alcanzar un título profesional sin iniciar desde cero.

A través de convenios de homologación, varias universidades reconocen competencias adquiridas en programas técnicos y tecnológicos, lo que permite a los estudiantes avanzar más rápido en sus carreras y reducir costos de formación.

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De acuerdo con información institucional del SENA existen varias universidades en el país que han desarrollado este tipo de articulación académica.

Sin embargo, se trata de un sistema flexible: no existe un listado único ni permanente, ya que los convenios pueden variar según el programa, la sede y la vigencia de los acuerdos.

Universidades con convenios de homologación: una red académica en expansión

Corporación Universitaria Iberoamericana – 50%

Universidad EAN – 50%

Uniempresarial (Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá) – 50%

Universidad Autónoma de Colombia – 50%

Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) – 50%

Universidad del Meta – 50%

Universidad Santo Tomás – 40%

Fundación Universidad de América – 40%

Fundación Universitaria Compensar (Unipanamericana) – 40%

Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) – 40%

UNINPAHU Institución Universitaria – 40%

Corporación Universitaria UNITEC – 40%

Fundación Universitaria del Área Andina – 40%

Universidad de Santander – 40%

Fundación Universitaria Los Libertadores – 30%

Universidad El Bosque – 30%

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A.) – 30%

Fundación Universitaria Agraria de Colombia (UNIAGRARIA) – 30%

Fundación Universitaria Católica del Norte – 30%

Fundación Universitaria María Cano – 30%

Universidad Central – 30%

Universidad Piloto de Colombia – 30%

Fundación Universitaria Cafam – 30%

Universidad ECCI – 30%

Pontificia Universidad Javeriana – 30%

Fundación Universitaria Navarra (Uninavarra – Huila) – 30%

Politécnico Grancolombiano – 20%

Formación en el SENA, punto de partida para miles de estudiantes que luego pueden continuar su educación en universidades mediante procesos de homologación. Foto: Composición Semana) Universidad Externado de Colombia/ Getty Images/ SENA

De acuerdo a lo que explica en la página oficial del SENA, estos convenios no solo permiten la homologación académica, sino que también suelen incluir beneficios complementarios.

Entre ellos se encuentran apoyos económicos, facilidades logísticas y acompañamiento durante el proceso de transición hacia la educación superior.

En este esquema, los programas técnicos y tecnológicos del SENA pueden ser reconocidos por las universidades con convenio, lo que abre la posibilidad de continuar estudios profesionales.

Áreas como ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, finanzas, negocios internacionales, administración de empresas, contaduría pública, diseño gráfico, mercadeo, comunicación gráfica, deportes, artes, música, entre otras, están abiertas para recibir a estudiantes del SENA.

Para acceder a estas oportunidades, los aspirantes deben cumplir con los requisitos establecidos tanto por el SENA como por la universidad seleccionada

En algunos casos, los estudiantes pueden avanzar directamente a semestres intermedios, lo que representa una reducción significativa del tiempo total de la carrera.