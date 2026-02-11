Gente

Britney Spears habría tomado radical decisión que impactaría su futuro; destapan detalles millonarios

La celebridad ha dado de qué hablar desde hace varios años, precisamente por las situaciones personales que atravesó.

Redacción Gente
11 de febrero de 2026, 8:42 a. m.
El mundo de la música ha posado sus miradas en varios artistas, los cuales se ubicaron como íconos y promesas de la industria con el pasar de las décadas. Una de ellas fue Britney Spears, quien marcó un antes y un después con su música e imagen.

Sin embargo, con el pasar de los años, la celebridad fue transformando su realidad y se distanció de la escena artística, detonando una serie de preguntas acerca del impacto que tuvo su familia en el declive profesional que presentó.

No obstante, recientemente, la cantante estadounidense fue foco de noticias tras confirmarse una decisión radical que tomó con respecto a su futuro musical. Britney Spears vendió los derechos de su catálogo a la editorial musical Primary Wave, informaron el martes varios medios estadounidenses.

El monto de esta transacción, cerrada el 30 de diciembre, no figura en los documentos legales del acuerdo.

Sin embargo, se estima que su valor alcance los 200 millones de dólares, según el portal de farándula TMZ, primero en divulgar la información.

Ni la empresa ni ningún miembro del equipo de Spears, de 44 años, ha confirmado por ahora la transacción.

Britney Spears. Foto: Instagram @BritneySpears.
Britney Spears. Foto: Instagram @BritneySpears. Foto: Foto: Instagram @BritneySpears.

Pero la cifra estimada se compara con la venta de los derechos del catálogo musical del cantante canadiense Justin Bieber en 2023.

Bajo tutela durante 13 años, entre 2008 y 2021, Britney Spears, que tomó un camino personal, reorganiza desde entonces sus asuntos financieros y artísticos, retirándose en gran medida de la escena musical.

La intérprete de éxitos como Baby One More Time y Oops!... I Did It Again se suma a una lista creciente de artistas que han vendido sus derechos musicales en los últimos años, desde Bruce Springsteen hasta Bob Dylan, pasando por Shakira y KISS.

El mercado está en auge porque permite a los artistas rentabilizar sus catálogos, que constituyen activos interesantes y a largo plazo para inversionistas en la era del streaming.

Los propietarios de los derechos de edición de una canción reciben una retribución económica por cada reproducción, la venta de álbumes o el uso en publicidad y cine.

*Con información de AFP.

