Nación

Así se mueve en Colombia el cartel del abatido alias el Mencho, que generó crisis de seguridad en México

Pese a las fuertes alianzas entre mafias de los dos países, en Colombia el ELN, Clan del Golfo y las disidencias de las Farc son las que manejan el narcotráfico interno.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 12:45 p. m.
Nemesio Oseguera tenía una recompensa de hasta 15 millones de dólares.
Nemesio Oseguera tenía una recompensa de hasta 15 millones de dólares. Foto: AFP

El Cartel Jalisco Nueva Generación, del que era cabecilla Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, tiene en alerta a las autoridades colombianas por un reacomodo que se daría en el negocio del narcotráfico a nivel transnacional.

El Plateado está inundado de cultivos ilícitos. Pobladores aseguraron a SEMANA que su expansión a otros corregimientos se dio durante el Gobierno Petro.
Expertos aseguran que no hay presencia de carteles mexicanos en Colombia manejando el negocio del narcotráfico. Foto: GUILLERMO TORRES

Para nadie es un secreto que los carteles mexicanos trabajan de la mano con las mafias colombianas para el envío de toneladas de cocaína a Estados Unidos y Europa.

Una de esas alianzas criminales, de acuerdo con las autoridades colombianas, es la del Cartel Jalisco Nueva Generación con los grupos criminales de alto impacto en el país.

Pero para entender el fenómeno reciente, indicaron fuentes policiales, hay que dividir la historia en dos. Antes del proceso de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc y luego de su desmovilización.

Nación

“Reparcheo”, así instala explosivos el ELN en las vías de Arauca: Ejército ha desactivado varias cargas

Nación

Ojo, últimos días de la primera convocatoria para prestar servicio militar en Colombia: así puede aplicar, ¿es obligatorio?

Bogotá

Distrito le dio vía libre al arranque de las obras de la etapa II del Bronx Distrito Creativo

Medellín

Gobernador de Antioquia advierte que el Túnel del Toyo está listo pero en riesgo de retraso por falta de equipos y recursos

Bogotá

Buenas noticias para Bogotá: IDU confirma el avance de importante vía en la capital; tuvo avance en tiempo récord

Nación

Pese a bombardeos de EE. UU., mafia colombiana sigue enviado narcolanchas por el mar; esta es la prueba

Medellín

Calidad del aire en el Valle de Aburrá: Corantioquia hará monitoreos

Mundo

Estos son los 10 delincuentes más buscados por Estados Unidos tras la muerte del Mencho

Nación

Cayó alias Rolex, un extraditable que sería un poderoso enlace de la mafia entre Colombia, Ecuador y Perú

Mundo

Tras la muerte del Mencho, ¿quiénes podrían ser sus sucesores en el Cartel Jalisco Nueva Generación?

De acuerdo con las fuentes de la Policía y de oficiales retirados que combatieron el narcotráfico, como el coronel Miguel Tunjano, quien hizo parte de la Policía Antinarcóticos durante años, cuando la guerrilla estaba activa, los carteles mexicanos como el del Mencho solamente prestaban servicios logísticos, es decir, se dedicaban al traslado del alcaloide.

Los reportes la describen como un polvo marfil de textura arenosa (Imagen de referencia).
El experto en narcotráfico, el coronel retirado Miguel Tunjano, no descartó un reacomodo en los enlaces mafiosos en México tras la muerte de alias El Mencho. Foto: 123rf

Pero después de la desmovilización de las Farc, según Tunjano, los carteles mexicanos se fortalecieron y comenzaron a mandar la parada en el negocio internacional del narcotráfico.

“Asumieron la compra, venta y tráfico de cocaína”, dijo Tunjano, al referirse a los carteles mexicanos. Así mismo, explicó que las alianzas con los grupos colombianos son inestables.

Alias el Mencho
La muerte de alias el Mencho causó crisis de seguridad en México. Foto: COLPRENSA

Señaló que a los carteles lo único que les interesa es que los grupos criminales pongan el alcaloide en zona de frontera; por tal motivo sus negocios varían de acuerdo a quienes les cumplan con lo pactado.

Sobre una posible injerencia en Colombia, Tunjano enfatizó que aún no hay evidencia documental que pruebe la presencia de estos carteles en el país. Lo que se ve en la actualidad son emisarios de estas mafias mexicanas que llegan a Colombia a pactar la venta de la droga, pero luego se marchan, lo que quiere decir que el negocio sigue estando en manos de las organizaciones criminales colombianas.

Es de anotar que ya varios pesos pesados del Cartel Jalisco Nueva Generación han caído en manos de la justicia de los Estados Unidos, que ha proferido duras sentencias en su contra por delitos relacionados con narcotráfico.

Más de Nación

Así instalan explosivos en vías de Arauca.

“Reparcheo”, así instala explosivos el ELN en las vías de Arauca: Ejército ha desactivado varias cargas

Con la nueva medida los jóvenes ya no estarán obligados a hacer el servicio militar sino que tendrán una nueva alternativa, pero quienes tengan vocación para ingresar a la Fuerza Pública podrán hacerlo.

Ojo, últimos días de la primera convocatoria para prestar servicio militar en Colombia: así puede aplicar, ¿es obligatorio?

6 años después, el Bronx. Se construirá la Alcaldía de los Martires y Bronx distrito creativo

Distrito le dio vía libre al arranque de las obras de la etapa II del Bronx Distrito Creativo

La obra de 9,7 km ya puede recibir los equipos electromecánicos, pero su apertura podría retrasarse.

Gobernador de Antioquia advierte que el Túnel del Toyo está listo pero en riesgo de retraso por falta de equipos y recursos

Avance de Transmilenio por este importante corredor vial en tiempo récord.

Buenas noticias para Bogotá: IDU confirma el avance de importante vía en la capital; tuvo avance en tiempo récord

Narcolancha interceptada por la Armada en el mar caribe.

Pese a bombardeos de EE. UU., mafia colombiana sigue enviado narcolanchas por el mar; esta es la prueba

Calidad del aire en Medellín.

Calidad del aire en el Valle de Aburrá: Corantioquia hará monitoreos

Concejal Alexis Castillo sigue en la Comisión de la Mujer aunque anunció su renuncia.

Concejal Alexis Castillo, buscado por violencia intrafamiliar, arremete contra la Fiscalía en redes sociales: “Se equivocó, señor fiscal”

Diana Ospina, la mujer que desapareció tras subirse un taxi después de salir de una fiesta.

Nuevos detalles de la desaparición de Diana Ospina tras tomar un taxi: mensajes borrados, transferencias y una extraña publicación

Noticias Destacadas