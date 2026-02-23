Así se mueve en Colombia el cartel del abatido alias el Mencho, que generó crisis de seguridad en México

El Cartel Jalisco Nueva Generación, del que era cabecilla Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, tiene en alerta a las autoridades colombianas por un reacomodo que se daría en el negocio del narcotráfico a nivel transnacional.

Expertos aseguran que no hay presencia de carteles mexicanos en Colombia manejando el negocio del narcotráfico. Foto: GUILLERMO TORRES

Para nadie es un secreto que los carteles mexicanos trabajan de la mano con las mafias colombianas para el envío de toneladas de cocaína a Estados Unidos y Europa.

Una de esas alianzas criminales, de acuerdo con las autoridades colombianas, es la del Cartel Jalisco Nueva Generación con los grupos criminales de alto impacto en el país.

Pero para entender el fenómeno reciente, indicaron fuentes policiales, hay que dividir la historia en dos. Antes del proceso de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc y luego de su desmovilización.

De acuerdo con las fuentes de la Policía y de oficiales retirados que combatieron el narcotráfico, como el coronel Miguel Tunjano, quien hizo parte de la Policía Antinarcóticos durante años, cuando la guerrilla estaba activa, los carteles mexicanos como el del Mencho solamente prestaban servicios logísticos, es decir, se dedicaban al traslado del alcaloide.

El experto en narcotráfico, el coronel retirado Miguel Tunjano, no descartó un reacomodo en los enlaces mafiosos en México tras la muerte de alias El Mencho. Foto: 123rf

Pero después de la desmovilización de las Farc, según Tunjano, los carteles mexicanos se fortalecieron y comenzaron a mandar la parada en el negocio internacional del narcotráfico.

“Asumieron la compra, venta y tráfico de cocaína”, dijo Tunjano, al referirse a los carteles mexicanos. Así mismo, explicó que las alianzas con los grupos colombianos son inestables.

La muerte de alias el Mencho causó crisis de seguridad en México. Foto: COLPRENSA

Señaló que a los carteles lo único que les interesa es que los grupos criminales pongan el alcaloide en zona de frontera; por tal motivo sus negocios varían de acuerdo a quienes les cumplan con lo pactado.

Sobre una posible injerencia en Colombia, Tunjano enfatizó que aún no hay evidencia documental que pruebe la presencia de estos carteles en el país. Lo que se ve en la actualidad son emisarios de estas mafias mexicanas que llegan a Colombia a pactar la venta de la droga, pero luego se marchan, lo que quiere decir que el negocio sigue estando en manos de las organizaciones criminales colombianas.

Es de anotar que ya varios pesos pesados del Cartel Jalisco Nueva Generación han caído en manos de la justicia de los Estados Unidos, que ha proferido duras sentencias en su contra por delitos relacionados con narcotráfico.