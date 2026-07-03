Encuentran el cuerpo sin vida de periodista en México: el secuestro quedó registrado en video

Las autoridades mexicanas informaron este viernes que fue hallado el cuerpo de una periodista que había sido secuestrada por dos hombres armados a comienzos de junio.

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El secuestro de Roxana Guzmán en su vivienda quedó registrado en un video. Días después, sus restos fueron hallados en una casa y posteriormente identificados, informó la Fiscalía del estado de Veracruz en un comunicado.

Guzmán dirigía un medio digital en Veracruz, uno de los estados con mayor número de crímenes contra periodistas en México. El medio opera a través de Facebook y publica noticias y denuncias relacionadas con Nanchital, una comunidad de aproximadamente 30.000 habitantes.

Roxana Guzmán Foto: X/@Sepa_mass

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), que ha documentado el asesinato de más de 150 comunicadores desde 1994.

El video, de 35 segundos de duración, muestra a un primer hombre golpeando la puerta con una mandarria. Luego aparece otro, armado con un fusil, quien termina de derribarla a patadas. Una vez ambos ingresan a la vivienda, la grabación finaliza.

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Ocho personas fueron detenidas por el delito de homicidio, entre ellas cuatro hombres que se desempeñaban como policías municipales al momento del crimen, informó la Fiscalía.

Según el ente investigador, los agentes presuntamente “proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico en las operaciones del grupo delictivo” que secuestró a la comunicadora.

Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el crimen en un mensaje publicado en X e instó a las autoridades a “mantener las investigaciones”.

🚨Hombres armados ingresaron por la fuerza al domicilio de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, en Veracruz.



Hasta el momento, se desconoce su paradero.



La Fiscalía General del Estado informó que ya abrió una carpeta… pic.twitter.com/A1IyaKMjni — Azucena Uresti (@azucenau) June 2, 2026

RSF denunció en un comunicado “la incapacidad de las autoridades para proteger a la prensa” y exigió que expliquen por qué no lograron encontrar con vida a la periodista.

Tras el secuestro de la periodista, la fiscal estatal también entregó detalles del caso del comunicador Luis Ángel López, que murió asesinado tras recibir 18 balazos y que conducía un taxi al momento de la agresión.

El reportero especializado en temas policiales fue atacado mientras “iba en su taxi acompañado” por una persona aún no identificada, explicó Jiménez.

En algunas regiones de México, los bajos ingresos que reciben los comunicadores los llevan a alternar el periodismo con otros trabajos.

Policía mexicana Foto: NurPhoto via Getty Images

Este es el segundo asesinato de un periodista registrado en Veracruz en lo que va del año. En enero, el reportero Carlos Castro fue atacado a tiros y asesinado en un restaurante.