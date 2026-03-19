Margarita Rosa de Francisco dijo qué movimiento radical haría contra gobernantes que declaren guerra: “Irrevocablemente”

Margarita Rosa de Francisco continúa siendo una de las figuras más representativas de la televisión colombiana, reconocida por su carisma frente a las cámaras y por una trayectoria actoral que dejó personajes memorables en varias generaciones. Su talento y participación en distintas producciones la consolidaron como una de las artistas más queridas por el público.

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En los últimos años, la caleña decidió tomar distancia de los sets de grabación para enfocarse en otros intereses personales. Entre ellos, la escritura ha cobrado un papel protagónico, convirtiéndose en una herramienta para expresar sus ideas, emociones y reflexiones sobre diferentes temas.

De manera paralela, la artista se ha mantenido activa en redes sociales, donde comparte con frecuencia sus opiniones sobre asuntos políticos y sociales. Estas posturas suelen generar debate entre sus seguidores, provocando tanto apoyo como críticas en el entorno digital.

Sin embargo, recientemente, Margarita Rosa de Francisco fue foco de miradas tras un post que compartió en medio de la temporada electoral que atraviesa Colombia, buscando elegir al futuro mandatario tras la salida de Gustavo Petro.

La escritora llamó la atención con un trino que realizó, hablando sobre cuáles serían sus movimientos en una presidencia hipotética que planteó. En su mandato, la famosa implementaría una ley “universal”, enfocada en todos los gobernantes.

De acuerdo con sus puntos, Margarita Rosa de Francisco, que vivió incómodo momento en Estados Unidos, afirmó que para evitar guerras implementaría una regla de que el gobernante que se vaya contra otro país tendrá que enviar a sus hijos, nietos o parientes a luchar.

“En mi presidencia voy a decretar la siguiente ley universal: el gobernante que le declare la guerra a otro país, región o etnia debe enviar obligatoriamente a sus hijos, nietos o parientes cercanos al campo de batalla. Si no cumple con esta ley, será destituido irrevocablemente”, escribió.