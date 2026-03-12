Fuerte crítica de Margarita Rosa de Francisco en X: “¿Qué es esa payasada?”

La actriz Margarita Rosa de Francisco criticó con dureza en las últimas horas la medida de prisión domiciliaria.

A través de X, De Francisco la calificó de “payasada” y aseguró que es un “premio glorioso” para un criminal.

“Qué es esa payasada de casa por cárcel. ¿Habrá un premio más glorioso que ese para un criminal?“, escribió.

Por otra parte, esta semana la caleña reaccionó al anuncio de la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. De Francisco aseguró que se sentía bien al saber que el país a partir de ahora conocerá a Aida Quilcué.

“¿Que quién es Aida Quilcué @aida_quilcue? Ahora toda Colombia lo sabrá. Qué bueno“, escribió en la publicación.

Recientemente, De Francisco generó múltiples comentarios con una nueva publicación en su cuenta de X, plataforma donde suele manifestar su visión sobre la realidad nacional.

En el mensaje, De Francisco habló de manera jocosa sobre una medida que tomaría en caso de aspirar a un cargo como la Presidencia de la República. En ese sentido, se refirió a la prohibición del consumo de “arroz con sangre” y de las “tripas y vísceras”, en referencia a la fritanga.

“Sé que esta medida le quitará votos a mi candidatura presidencial: prohibiré el consumo de arroz con sangre; también la ingesta de músculos, tripas y vísceras”, escribió en la red social.

Margarita Rosa de Francisco, famosa actriz y escritora. Foto: Instagram @margaritarosa.defrancisco

Margarita Rosa de Francisco soltó crudo mensaje y tiró sablazo sobre incómodo tema de las mujeres: “Qué problema tan jodido”

El trino fue respondido por decenas de usuarios de la plataforma. Uno de ellos afirmó: “Básicamente, estás hablando de lo que come la gente pobre”.

“No entiendo tu obsesión con este tema. La carne es fundamental para una nutrición óptima y difícilmente reemplazable por otras fuentes de proteína”, señaló otro seguidor.

Días antes, la artista compartió otro trino en el que manifestó lo primero que haría si fuera candidata a la Presidencia de Colombia, teniendo en cuenta un detalle que le llamaba la atención. La famosa indicó que haría un cambio puntual, buscando dar giro a un símbolo patrio.

De acuerdo con lo que explicó la actriz, que respondió a un piropo que recibió en plataformas digitales, afirmó que modificaría el símbolo de la espada de Bolívar para no hacer alusión a la guerra, buscando ubicar otro símbolo de connotación distinta.

“Como candidata a la Presidencia de Colombia, lo primero que haré será cambiar el símbolo de la espada de Bolívar por otro que no aluda al falo de la guerra: ¿un ave?, ¿una flor?, ¿un árbol?, ¿un libro?, ¿un camino?”, dijo en la red social.

Las reacciones no se hicieron esperar, respondiendo al post para reprochar su idea o apoyarla.