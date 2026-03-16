Margarita Rosa de Francisco apoya propuesta dirigida a varios candidatos presidenciales: “Sabremos quiénes son realmente”

La actriz Margarita Rosa de Francisco volvió a opinar este lunes, 16 de marzo, sobre la campaña presidencial y dio su apoyo a una propuesta que hizo un usuario en la red X.
El usuario pidió que los votantes y congresistas del Pacto Histórico le soliciten a los candidatos presidenciales Carlos Caicedo, Roy Barreras, Luis Gilberto Murillo y Clara López que renuncien a sus aspiraciones y apoyen al también candidato Iván Cepeda con el propósito de “ganar en primera vuelta”.
“Propongo: los millones de votantes por el Pacto Histórico para Senado y Cámara, los senadores y representantes, exijamos a los candidatos Caicedo, Roy Barreras, Murillo y Clara López que renuncien a sus candidaturas y adhieran a Iván Cepeda para ganar en primera vuelta”, fue el mensaje que replicó De Francisco.
“Apoyo esta propuesta. Sabremos quiénes son realmente progresistas. Grandeza, candidatos”, subrayó la actriz.
Margarita Rosa (@Margaritarosadf) March 16, 2026
Recientemente, De Francisco generó múltiples comentarios con una nueva publicación en su cuenta de X, plataforma donde suele manifestar su visión sobre la realidad nacional.
En el mensaje, habló de manera jocosa sobre una medida que tomaría en caso de aspirar a un cargo como la Presidencia de la República. En ese sentido, se refirió a la prohibición del consumo de “arroz con sangre” y de las “tripas y vísceras”, en referencia a la fritanga.
“Sé que esta medida le quitará votos a mi candidatura presidencial: prohibiré el consumo de arroz con sangre; también la ingesta de músculos, tripas y vísceras”, escribió en la red social.
El trino fue respondido por decenas de usuarios de la plataforma. Uno de ellos afirmó: “Básicamente, estás hablando de lo que come la gente pobre”.
“No entiendo tu obsesión con este tema. La carne es fundamental para una nutrición óptima y difícilmente reemplazable por otras fuentes de proteína”, señaló otro seguidor.
Días antes, la artista compartió otro trino en el que manifestó lo primero que haría si fuera candidata a la Presidencia de Colombia, teniendo en cuenta un detalle que le llamaba la atención. La famosa indicó que haría un cambio puntual, buscando dar giro a un símbolo patrio.
De acuerdo con lo que explicó la actriz, que respondió a un piropo que recibió en plataformas digitales, modificaría el símbolo de la espada de Bolívar para no hacer alusión a la guerra, buscando ubicar otro símbolo de connotación distinta.
“Como candidata a la Presidencia de Colombia, lo primero que haré será cambiar el símbolo de la espada de Bolívar por otro que no aluda al falo de la guerra: ¿un ave?, ¿una flor?, ¿un árbol?, ¿un libro?, ¿un camino?”, dijo en la red.