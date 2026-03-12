Partido oficial de la Fifa se daña por guerra de Estados Unidos con Irán: nuevo conflicto entre Argentina y España

Se dañó la Finalissima y tendrá nueva sede, lo que avecina un conflicto entre Argentina y España. Debido a las maniobras bélicas que adelantan Estados Unidos e Israel con Irán, el partido clave para la Fifa tendrá que trasladarse y eso conlleva una guerra de poderes entre la Real Federación Española y la Asociación del Fútbol Argentino.

Este sería el plan de los jugadores de Irán para ir a Estados Unidos: aviso para el régimen a tres meses del Mundial

Por ejemplo, el presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, ya lanzó el primer ataque y afirmó que buscará que la Finalissima entre la Selección Argentina y España se juegue en el estadio Monumental de Buenos Aires, casa de River Plate. Cabe recordar que este partido reúne al campeón de la Copa América (Conmebol) y la Eurocopa (UEFA).

“Nos vamos a poner a trabajar, porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental”, afirmó Tapia al retirarse de los tribunales en Buenos Aires, donde fue citado en una investigación por presunta evasión fiscal.

El presidente de Argentina, Emmanuel Macron; presidente de la AFA, Chiqui Tapia y Lionel Messi en el Mundial Qatar 2022. Foto: Getty Images

En paralelo, la AFA informó en su cuenta oficial en la red social X que ‘Chiqui’ se reunirá con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, para abordar la organización del encuentro entre los campeones de América y Europa.

La Finalissima cambia de sede

El partido entre Argentina y España estaba programado para el 27 de marzo en Lusail, cerca de Doha, pero el cronograma quedó en suspenso debido a los ataques sufridos en Catar, en el marco del conflicto de Estados Unidos con Irán.

Lamine Yamal vs. Lionel Messi, duelo de la Finalissima se transladaría a Madrid Foto: Getty Images

La Uefa, órgano rector del fútbol europeo, expresó en un comunicado enviado a la AFP que “por el momento no se está considerando ninguna sede alternativa”. Asimismo, esta misma agencia asegura que “de todas maneras se espera una decisión en los próximos días”.

El duelo entre Argentina y España es el último choque por un título oficial de selecciones antes del Mundial 2026, donde ambas son favoritas. El equipo de Lionel Messi es el vigente campeón de la Finalissima, ya que derrotó en 2022 a Italia en Wembley.

España arma el contragolpe

El anuncio de Tapia no fue gratis, pues seguramente vio los reportes que llegaban desde España, donde todo apunta a que el Santiago Bernabéu de Madrid toma fuerza para ser la sede.

El Partidazo de COPE señaló: "El Bernabéu, candidato número uno a acoger la ‘Finalissima’, a falta de confirmación oficial. El partido será el viernes 27 de marzo".

Por otra parte, Juanfe Sanz, de El Chiringuito TV, en medio de la edición del programa de este 12 de marzo, aseveró: “Solo falta el ‘OK’ de la AFA”, lo que parece estar complicado tras los avances del ‘Chiqui’ Tapia.