Los cerveceros artesanales de Canadá y Estados Unidos se enfrentan a una escasez repentina de latas y culpan de las interrupciones del suministro a los aranceles impuestos al aluminio, que han llevado a que estas pequeñas empresas se conviertan en las primeras víctimas de la disputa comercial entre ambas naciones.

La escasez de latas podría generar perdidas millonarias.

“Es un momento terrible para los cerveceros”, dijo a AFP Luke Harford, presidente de la asociación industrial Beer Canada, y señaló que los aumentos de impuestos canadienses sobre la cerveza, junto con la competencia del cannabis de uso recreativo —que será legal en octubre—, afectarán al sector.

Canadá es el tercer mayor productor de aluminio del mundo, pero todavía importa más de 2 mil millones de latas anualmente, la mayoría desde Estados Unidos, según la agencia de estadísticas del gobierno.

Cuando Canadá impuso aranceles sobre las importaciones de aluminio estadounidense el 1 de julio, en represalia por una medida similar de Washington, las cerveceras dijeron que comenzaron a recibir avisos de alzas de precios y advertencias de interrupciones en el suministro.

Esto ocurre en un contexto de aumento de la demanda de latas de cerveza en América del Norte, impulsado por los cambios en los gustos de los consumidores.

El año pasado, en Canadá, las ventas de cerveza en lata aumentaron un 4,3%, mientras que las ventas en botella disminuyeron un 10,7%, según datos oficiales.

Harford explicó que, cuando Canadá anunció con un mes de anticipación que impondría los aranceles, las compañías de bebidas gaseosas —que usan significativamente más latas que los fabricantes de cerveza— comenzaron a abastecerse, lo que contribuyó a la escasez actual.

El cierre en enero de una planta en Massachusetts, propiedad de Crown Holdings —un importante proveedor de latas para microcervecerías— también había reducido los suministros, incluso antes de la guerra comercial.

Quedarse sin latas

Paul Meek, propietario de la Kichesippi Beer Company de Ottawa, dijo que solo cuenta con suficiente stock de latas hasta fin de mes, luego de que su proveedor estadounidense le informara que no podría cumplir con su envío de agosto, que ascendía a 160.000 latas.

“Nos dijeron que el envío no llegaría y no saben cuándo lo conseguiremos”, señaló. “Si nos quedamos sin latas, que ahora representan más del 50% de nuestras ventas, va a ser un año muy malo”, subrayó.

La empresa GP Brewing Company, en la provincia de Alberta, suspendió la producción durante dos semanas en julio debido a la escasez.

El mayor productor de cervezas orgánicas de Canadá, Beau’s Brewery, ubicada en Vankleek Hill, Ontario, también está luchando por obtener su mercadería a tiempo, según informó su directora financiera, Tania Beimers.

La compañía agregó las latas a su línea de cervezas y barriles embotellados el año pasado, y ahora representan el 30% de sus ventas.“La escasez y los retrasos en la entrega nos han generado mucho trabajo adicional para garantizar que tengamos el suministro necesario de latas para seguir produciendo”, dijo Beimers.

Los efectos principales se tendrían a partir de octubre.

Canadá cuenta con 817 instalaciones de elaboración de cerveza, una bebida cuyo consumo per cápita fue de 75,5 litros el año pasado.

Varias empresas contactadas por AFP dijeron que están recurriendo, a regañadientes, a otros proveedores. Sin embargo, Beimers advirtió que “no existen muchos proveedores de latas, por lo que las opciones son limitadas”.

Las autoridades han instado a los cerveceros a que cambien al embotellado, pero “no es tan fácil”, observó Meek.“La instalación de una nueva línea cuesta más de 300.000 dólares y no se puede llevar a cabo de la noche a la mañana.”

Harford estima que el arancel del 10% impuesto por Canadá y Estados Unidos sobre el aluminio costará a la industria cervecera nacional un adicional de 10,5 millones de dólares canadienses (algo menos de 8,1 millones de dólares estadounidenses) este año.

El sector ha presionado a Ottawa para que exima a las latas de cerveza de los aranceles, pero hasta ahora no ha logrado convencer a los legisladores.

Además, Harford señaló que Canadá ha aumentado los impuestos a la cerveza dos veces en el último año y está planificando otro aumento para abril de 2019.