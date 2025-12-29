En un hecho que parece salido de una historia surrealista, Darien Urban y Shalene Ehlers fueron arrestados tras intentar vender a su bebé en un campamento de Arkansas.

La transacción, que incluía dinero y cerveza, desató un proceso legal que concluyó con penas de prisión y libertad condicional, mientras expertos alertan sobre los riesgos para la protección infantil en comunidades vulnerables.

Detalles del caso en Arkansas que conmocionan y reabren el debate sobre la protección infantil

En septiembre de 2024, en un remoto campamento del condado de Benton, Arkansas, un episodio que parecía increíble incluso para los estándares de las noticias más perturbadoras se transformó en un caso judicial que culminó en diciembre de 2025 con sentencias para los responsables.

Los padres, Darien Urban, 22 años, y Shalene Ehlers, 21, ambos de Rogers, Arkansas, intentaron entregar a su bebé de dos meses a un desconocido a cambio de 1.000 dólares y un paquete de seis cervezas, un equivalente aproximado a más de 3,7millones de pesos colombianos.

La pareja no solo conversó verbalmente con otro hombre en el Beaver Lake Hide-A-Way Campground, sino que llegó a firmar un documento en el que supuestamente cedía sus derechos sobre el bebé a un tercero identificado como Cody Martin, dejando estipulado que después de la firma no podrían retractarse.

Testigos del lugar, alarmados por la escena, entregaron el papel a las autoridades y alertaron a la Oficina del Sheriff del condado de Benton, lo que desencadenó la intervención policial, como lo registró The Gateway Pundit.

A partir de ese momento, lo que podría haber sido una transacción trágica pasó a ser una investigación criminal.

La pareja fue arrestada y acusada de poner en peligro el bienestar de un menor y de intentar aceptar compensación por su entrega, cargos graves bajo la ley estadounidense que buscan proteger la integridad y el futuro de los niños frente a cualquier forma de tráfico o trato como mercancía.

Una pareja de Arkansas intentó entregar a su hijo de dos meses a cambio de 1 000 dólares y un six-pack de cervezas Foto: Foto:Oficina del Sheriff del Condado de Benton

Fallos judiciales y reacciones: prisión para él, libertad condicional para ella

El proceso legal avanzó durante más de un año y medio, con audiencias y negociaciones de acuerdos de culpabilidad que se extendieron hasta finales de 2025.

Ambos padres aceptaron acuerdos separados el 22 de diciembre ante un tribunal local. Urban fue sentenciado a tres años de prisión en el Departamento de Correcciones de Arkansas, con una sentencia adicional de tres años suspendida, tras declararse culpable de intentar aceptar compensación por la entrega de un menor, según The Gateway Pundit.

Por su parte, Ehlers enfrentó cargos similares, pero el juez optó por concederle seis años de libertad condicional supervisada en lugar de enviarla a prisión, pese a que también aceptó culpabilidad por los cargos presentados.

Esta disparidad en los castigos ha alimentado el debate público sobre la equidad en las decisiones judiciales, especialmente en casos donde resultan afectados los derechos y el bienestar de un bebé.

Aunque el bebé fue rescatado y puesto bajo protección, el impacto mediático de este episodio continúa generando indignación y cuestionamientos sobre la seguridad infantil en comunidades rurales y aisladas del país.