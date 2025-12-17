Escándalo en la Universidad de Harvard: condenan a exdirector de la morgue por vender restos humanos

El exgerente del depósito de cadáveres de la prestigiosa Harvard Medical School fue condenado el pasado martes a ocho años de prisión por haber robado y vendido restos humanos donados para la investigación científica, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Cedric Lodge, de 58 años, se declaró culpable en mayo de traficar con restos humanos robados, que incluían órganos internos, cerebros, piel, manos, rostros y cabezas disecadas, entre 2018 y probablemente hasta marzo de 2020.

La BBC mencionó que los fiscales habrían alegado que Lodge habría hecho uso de su posición como director del programa de donaciones anatómicas para realizar este tipo de acciones.

Cedric Lodge Foto: Boston Globe via Getty Images

Harvard lo despidió de la universidad en mayo de 2023, año en que se destapó el escándalo.

“En ocasiones, Cedric Lodge permitió que (otros) ingresaran a la morgue de la Facultad de Medicina de Harvard y examinaran cadáveres para elegir qué comprar”, se había mencionado en un comunicado de la Oficina del Fiscal Federal.

Lodge y su esposa, Denise, trasladaban los restos humanos desde la Escuela de Medicina, cerca de Boston, hasta su domicilio en Goffstown (Nueva Hampshire), así como a otros lugares en Massachusetts y Pensilvania.

Estos los enviaban a compradores en otros estados “sin el conocimiento ni el permiso de su empleador, del donante o de la familia del donante”, según los investigadores.

Por su parte, afirmó el fiscal federal, Gerard Karam, que “algunos crímenes desafían la comprensión”. “El robo y el tráfico de restos humanos atacan la esencia misma de lo que nos hace humanos”, resaltó.

Denise Lodge, de 65 años, fue condenada a un año de prisión, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

“La sentencia de hoy es otro paso adelante para garantizar que quienes planearon y ejecutaron este crimen atroz sean llevados ante la justicia”, declaró Wayne A. Jacobs, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Filadelfia.

Cedric Lodge, de 58 años Foto: Boston Globe via Getty Images

El Departamento de Justicia indicó que muchos de los restos humanos vendidos por Lodge fueron posteriormente revendidos con fines de lucro.

Los decanos de la Facultad de Medicina, George Daley y Edward Hundert, en su momento, declararon: “Estamos horrorizados al saber que algo tan perturbador pudo suceder en nuestro campus, una comunidad dedicada a sanar y servir a los demás”.

Este hecho ha causado revuelo, pues se dio en una de las universidades más prestigiosas del mundo. Varios de los compradores ya han sido condenados a prisión o están a la espera de sentencia, según el comunicado.

*Con información de AFP.