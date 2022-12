‘Monsters of rock’: los grandes del género llegan a Colombia en 2023; estos son los precios y los artistas

El concierto que reúne a los más grandes exponentes del rock llega a Colombia. Así se confirmó a través de la cuenta oficial de Twitter de Music Trends. El estadio El Campín en Bogotá será el epicentro del evento más grande de rock de los últimos tiempos.

La cita es el próximo sábado 15 de abril de 2023, y se presentarán icónicas y legendarias agrupaciones como Kiss, Scorpions, Deep Purple, Helloween y Saxon.

Los más de 39.000 asistentes podrán entonar a grito herido las canciones que han sido éxitos de todos los tiempos y que han marcado la historia de vida de miles de ellos, como I was made for loving you, Forever, God of thunder, I want out, If i could fly, Princess of the night, Motorcycle man, Broken heroes, Wheels of steel, Rock you like a hurricane, Still loving you, entre otras.

Los precios de la boletería se dividen en dos partes, la etapa 1 será más económica y la etapa 2 que será un poco más costosa.

Así las cosas, en etapa 1 la localidad gramilla VIP tiene un aforo de 8.800 personas y los precios están en $750.000, más el servicio de $134.000 pesos; mientras que occidental baja en etapa 1 tiene un aforo de 4.337 personas, un precio de $649.000, más el servicio que cuesta $116.000. Oriental baja en los sectores 15, 17, 19 y 21, que son zonas libres de alcohol en etapa 1 tienen un aforo de 5.182 personas; el precio está en $599.000, más del servicio que cuesta $107.000.

Oriental alta en etapa 1 tiene un aforo de 1.467 personas, cuesta $499.000 y el servicio vale $89.000; occidental alta tiene un aforo de 918 personas, cuesta $439.000 más el servicio que cuesta $78.000; en gramilla general hay un aforo para 7.300 personas y cuesta $329.000, más el servicio que cuesta $59.000.

Norte alta tiene una capacidad para 3.500 personas, cuesta $259.000 y el servicio cuesta $46.000; oriental norte alta tiene un aforo de 800 personas, cuesta $259.000 y el servicio cuesta $46.000; norte baja tiene un aforo de 2.183 personas, cuesta $189.000, el servicio cuesta $34.000.

En etapa 2 los precios quedan de la siguiente manera: para gramilla VIP, que tiene un aforo de 2.100 personas, cuesta $799.000, el servicio cuesta $143.000; en occidental baja hay un aforo para 880 personas, cuesta $699.000 y el servicio cuesta $125.000.

Oriental baja en los sectores 15, 17, 19 y 21 que son zonas libres de alcohol, tiene un aforo de 1.245 personas, cuesta $639.000 y el servicio tiene un valor de $114.000; para oriental alta, que tiene un aforo de 342 personas, cuesta $539.000 y el servicio cuesta $96.000; occidental alta tiene un aforo para 205 personas, cuesta $469.000, mientras que el servicio vale $84.000.

En gramilla general hay capacidad para 1.800 personas, el precio de la boleta está en $359.000, más el servicio que cuesta $64.000; en norte alta, hay espacio para 741 personas, cuesta $279.000 y el servicio cuesta $50.000.

En oriental norte alta hay espacio para 266 personas, cuesta $279.000 y el servicio cuesta $50.000; finalmente, en norte o baja en etapa 2 tiene un espacio para 546 personas, cuesta $199.000 y el servicio cuesta $36.000.

Por lo tanto, desde Entradas Amarillas sugieren a los espectadores y fanáticos estar muy pendientes de las fechas en que se hará la apertura de las ventas y los medios de pago para que puedan obtener descuentos.