Brutal patada de Toni Kroos desata polémica en la Eurocopa 2024: Pedri rompió en llanto

El volante del Barcelona dio una vuelta en el aire y cayó adolorido al suelo, mientras Kroos le reclamaba al árbitro que había ido por la pelota . En la repetición se ve que el alemán cruza con agresividad a su rival y no le permite avanzar golpeándolo cerca de la rodilla derecha.

Paradójicamente, Kroos no recibió ni siquiera la tarjeta amarilla. El VAR chequeó al jugada, pero, aparentemente, no consideró que el juez Anthony Taylor debía ir a revisarla en el monitor.

¡EXPERIENCIA VS. JUVENTUD! ¡Fuerte infracción de Toni Kroos a Pedri! 📺 Toda la UEFA #EURO2024 por #DisneyPlus pic.twitter.com/4NhM3Amp9K

Las quejas no se hicieron esperar por parte de los hinchas más radicales de España, que pidieron a gritos al menos una amonestación para el mediocampista que está disputando sus últimos minutos como futbolista antes de hacer uso del retiro.

Toni Kroos discutiendo con el árbitro Anthony Taylor en el partido de España vs. Alemania por Eurocopa 2024. | Foto: AP

El España vs. Alemania ya estaba ‘caliente’

Jens Lehmann, legendario arquero alemán, despertó críticas por sus palabras sobre la selección española: “¿El partido contra España? Los españoles son una selección pequeña e inexperta. Básicamente, como un equipo juvenil. Creo que será un buen partido, todo aficionado neutral puede estar contento. No sé si los españoles estaban contentos de tenernos en cuartos de final”, declaró para Welt TV .

El propio Kroos respondió y se desmarcó de la opinión de su compatriota. “Han demostrado que tienen jugadores con mucha experiencia, tienen un Rodri, Morata, Nacho, Carvajal, todos con mucha experiencia, entonces para mí no es verdad lo que dice. Nosotros esperamos una España muy top por lo que han hecho hasta ahora porque juegan bastante bien, pero nosotros también... entonces con muchas ganas a un partido bonito”, afirmó en rueda de prensa.

Desde España también se pronunciaron: “No hemos hablado de esto dentro del vestuario. No nos sienta mal, creo que nos favorece incluso. Eso quiere decir que si les ganamos, tendrá que cerrar la boca. No pasa nada”, declaró Aymeric Laporte en Radioestadio.