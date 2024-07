Revelan audios VAR del partido Ecuador vs. Argentina: veredicto de Conmebol arma polémica

“En ese momento se encuentra otro atacante en posición de fuera de juego”, admite la Conmebol, pero asegura que “no interfiere, no causa impacto, ni afecta o retrasa los movimientos del portero”.

Uno de los jueces de línea es el encargado de pedir que se determine la posición del delantero adelantado, pues avisa que no está seguro de una posible interferencia en el movimiento del portero argentino.

Después de discutir con su asistente la influencia del atacante ecuatoriano sobre Dibu, ambos llegan al punto en que no hay razones evidentes para anular el tanto que en ese momento se celebraba a rabiar entre los aficionados de la ‘Tri’.

Argentina sigue vivo

La decisión del VAR pudo significar la clasificación de Ecuador, de no ser por la magnífica actuación de Martínez en la tanda de penales. El arquero del Aston Villa de Inglaterra atajó dos penales y le sirvió la clasificación en bandeja de plata a sus compañeros , salvando de paso una noche de terror para Lionel Messi, quien falló su cobro por intentar una ‘panenka’.

“Lo de Emiliano (Martínez) es... ya no hay palabras. No soy entrenador de arqueros, pero no solo las roza o las saca las pelotas en los penales, sino que las ataja. Se siente el ruido cuando las ataja. Es impresionante”, valoró el técnico argentino Lionel Scaloni.