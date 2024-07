Dibu Martínez salva a Leo Messi del papelón; Argentina, a semifinales de Copa América al vencer a Ecuador en penales

Argentina vs Ecuador. | Foto: Getty Images

Y tuvo una opción clara desde el punto penal para convertir el empate. Sin embargo, este no llegó en el momento, ya que Enner Valencia remató y estrelló la pelota en el poste. Sin embargo, a solo tres minutos del final llegó el empate. Kevin Rodríguez marcó el 1 a 1 y mandó la llave a los penales. En esta instancia se impuso Argentina y avanzó a semifinales.

Los cuartos y las semifinales se seguirán definiendo por penales después de los 90

Los otro duelos por los cuartos de final, como bien se sabe, son los siguientes: Venezuela vs. Canadá, Uruguay vs. Brasil y Colombia vs. Panamá.