Falcao García se destapó en histórico banderazo de hinchas de Millonarios; “Nunca dudé”

Radamel Falcao García, histórico jugador de la Selección Colombia de Mayores, aterrizó este jeuves, 4 de julio, en la ciudad de Bogotá para unirse a la concentración de Millonarios F. C., su nuevo equipo.

#BOGOTÁ Esta es la recibida que le hacen los hinchas de millonarios a @FALCAO a las afueras del Hotel Bogotá Plaza. No hay paso vehicular en inmediaciones a la calle 100 con Cra 18. Vía @ClaudiaCamilaV pic.twitter.com/pbZpJcNyr4

En estos instantes, en los alrededores del hotel Bogotá Plaza, ubicado en la Cra. 18a #100 41, no hay paso vehicular. La locutara es total, los aficionados de Millonarios están desatados en profunda alegría. Es lo que causa el ‘tigre’.

Anteriormente, en una entrevista con Win Sports, Falcao había hablado de Millonarios y de River Plate, su primer equipo en el exterior. Radamel no eligió a ninguno, pero se encargó, con argumentos, de elogiarlos a ambos.

“Millonarios es el amor de la niñez y River fue el equipo que me dio todo, prácticamente. Me formó como deportista, me terminó de formar como hombre, así que estaré muy agradecido a River. Equipos grandes, con un estilo muy marcado, así que los llevo en el corazón. (¿Con cuál se queda?) Es difícil, es como decidir entre papá y mamá”, expresó Falcao sin tapujos.