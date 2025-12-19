Estados Unidos

Por ayudar a inmigrante mexicano, jueza de Estados Unidos es declarada culpable: "No pretendemos convertir este caso en un ejemplo"

Hannah Dugan fue declarada culpable de obstrucción a la justicia, podría enfrentar hasta cinco años de cárcel.

Redacción Mundo
19 de diciembre de 2025, 6:38 p. m.
Juez Hannah Dugan fue hallada culpable
Juez Hannah Dugan fue hallada culpable Foto: Getty Images

Una jueza de Estados Unidos, acusada de ayudar a un migrante mexicano indocumentado a evadir su arresto y deportación, fue declarada culpable el pasado jueves por obstrucción a la justicia y podría enfrentar una pena de hasta cinco años de prisión, de acuerdo con algunos medios estadounidenses.

Hannah Dugan fue detenida en abril por el FBI en un tribunal de Milwaukee, en el estado de Wisconsin. Fue acusada de obstrucción de un procedimiento oficial, un delito grave, así como de ocultar a una persona para evitar su arresto. En mayo no aceptó ninguno de los dos cargos.

Este jueves fue absuelta del cargo menor de ocultación, pero enfrenta hasta cinco años de prisión por el delito de obstrucción. Hasta el momento, no se ha determinado la fecha de la sentencia.

Juez Hannah Dugan Foto: Getty Images

La decisión se tomó tras una larga jornada de seis horas de deliberación. El abogado principal de Hannah Dugan, Steve Biskupic, afirmó sentirse decepcionado y expresó su incomprensión frente al fallo.

Según documentos judiciales citados por la prensa de Wisconsin y por el diario The Washington Post, Dugan ayudó en abril al inmigrante mexicano de 31 años, Eduardo Flores Ruiz, a escapar de la sala del tribunal donde comparecía, tras ser acusado de delitos menores.

De acuerdo con la información disponible, Flores habría salido por la puerta reservada para el jurado con el fin de eludir a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que se encontraban en el lugar para arrestarlo. El mexicano logró escapar del edificio antes de ser finalmente detenido.

“Si proteges a un fugitivo, no importa quién seas. Si ayudas a alguien que se encuentra en el país ilegalmente a esconderse, te perseguiremos y procesaremos”, declaró la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, cuando Dugan fue arrestada.

“Vienen y te los arrebatan como criminales”: empresario en Florida llora tras el arresto de sus trabajadores por parte del ICE

Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal su máxima prioridad. El mandatario sostiene que Estados Unidos sufre una “invasión” de “criminales extranjeros” y ataca regularmente a jueces y tribunales que se oponen a su política de deportaciones masivas.

En los últimos días, se han registrado casos en los que agentes del ICE han arrestado a personas, lo que ha generado preocupación por la crueldad de los hechos, como ocurrió con dos empleados detenidos en Florida, mientras su jefe, al presenciar la situación, rompía en llanto.

En video: en medio de operativo migratorio, alcalde de Evanston se enfrenta a comandante de la Patrulla Fronteriza

Más de 150 exjueces estatales y federales enviaron una carta al Departamento de Justicia en la que alegan que el arresto de Dugan fue un intento de intimidar al poder judicial.

“No pretendemos convertir este caso en un ejemplo”, declaró el jueves el fiscal general interino de Wisconsin, Brad Schimel, designado por la administración Trump.

“Era necesario responsabilizar a la jueza Dugan por sus acciones. No hay nada político en esto”, añadió el funcionario republicano, según citaron medios locales.

En días pasados, el alcalde de Evanston se enfrentó a un comandante de la Patrulla Fronteriza, en medio de un operativo de control migratorio.

*Con información de AFP

