Charly García: tres momentos memorables para recordar su carrera en medio de su cumpleaños número 74

Charly García se convirtió en uno de los representantes más famosos del rock argentino, dejando huella en miles de personas que han disfrutado de su música. Con el paso de los años, se ha convertido en un ícono dentro de la industria internacional.

El 23 de octubre, el cantante recibió sus 74 años de vida en medio de celebraciones, homenajes y detalles inesperados, los cuales tomaron lugar en Palermo, donde se rodeó de su familia y amigos muy cercanos.

En su festejo, que se realizó en un bar, estuvieron presentes, Hilda Lizarazu, Andy Chango, Zorrito Von Quintiero, David Lebon, Joaquín Levinton y Benito Cerati. Muchos se alegraron por su vida, llevándolo a estar rodeado de carteles, cámaras y gritos de emoción.

Momentos memorables de la carrera de Charly García

En el marco de esta celebración, muchas personas recuerdan situaciones particulares que vivió la estrella musical desde muy joven. Por tal motivo, medios internacionales, como El Cronista, recopilaron fechas que impactaron de una u otra forma la historia del músico.

Uno de los instantes que rodearon la historia de la celebridad argentina fue cuando decidió lanzarse desde un noveno piso a la piscina de un hotel en Mendoza. Pese a la altura, la celebridad no sufrió ningún daño y se le vio nadando tranquilo.

Otro de los momentos clave en su carrera fue la presentación que llevó a cabo en el Quilmes Rock, que se realizó en el estadio de Ferro. Aquel día de 2004 quedó grabado en la memoria de muchos por el aguacero que cayó en Buenos Aires, sin lograr evitar el show del músico.

Por último, Charly García destacó por su lucha contra las dictaduras, componiendo dos temas que marcaron la escena. Estos fueron Los Dinosaurios y Alicia en el país, los cuales arremetían contra algunos gobernantes.

Un álbum para revivir

El ícono de la música argentina Charly García, de 74 años, lanza este miércoles La Lógica del Escorpión, su primer álbum desde Random, en 2017, con canciones inéditas, reversiones de temas propios y ajenos y colaboraciones con otras leyendas del rock.

A lo largo de sus 13 temas, García revisita canciones de su proyecto debut, Sui Generis, invita a compañeros de su emblemática banda Serú Girán, interpreta versiones en español de canciones de John Lennon y The Byrds (con su viejo amigo Fito Páez) y hasta presenta una colaboración póstuma con Luis Alberto Spinetta, otro ídolo del rock argentino.

El músico fue internado varias veces en los últimos años por problemas de salud y su movilidad es reducida, por lo cual hace pocas apariciones en público y no da conciertos desde 2021, durante los festejos de sus 70 años.