John Lennon fue un músico legendario y exmiembro de la reconocida banda The Beatles. Se convirtió en un artista que dejó huella en la industria y su muerte fue una de las más sonadas a nivel mundial.

El 8 de diciembre de 1980, Mark David Chapman atentó contra la vida del compositor británico cuando estaba entrando junto a su esposa a su lugar de residencia, en el edificio Dakota.

El joven de 25 años, en ese entonces, que al parecer tenía problemas de autoestima y dos intentos de suicidio encima, consiguió un arma, la cual disparó cinco veces, una de ellas impactó en la ventana del edificio, dos en la espalda de John y las otras en el hombro izquierdo.

Confesión del asesino de John Lennon

45 años después del crimen, el asesino del cantautor contó las razones que lo llevaron a tomar esa decisión y lo que esperaba lograr.

Según el medio estadounidense New York Post, Chapman le dijo a una junta de libertad condicional que había sido por un deseo de “ser alguien”, pues al parecer quería ser famoso.

“Esto fue para mí y solo para mí, desafortunadamente, y tuvo todo que ver con su popularidad. Mi crimen fue completamente egoísta”, agregó.

En audiencias anteriores, en las que el hombre buscaba la libertad condicional y que fue negada, también había afirmado que “tenía maldad en su corazón”, ya había intentado atentar contra la vida de Lennon, pero primero quiso rehacer su vida y fue hasta después de un tiempo que decidió asesinarlo porque creía que era un “farsante”.

“Esa mañana del 8, lo supe. No sé cómo, pero supe que ese día lo encontraría y lo mataría”, relató el responsable del asesinato de la estrella del rock.

Estas declaraciones fueron realizadas en el Centro Correccional Green Haven, en el condado de Dutchess, aunque cumple su condena en el Complejo Correccional de Attica, uno de los centros penitenciarios de Nueva York.

El mismo medio mencionado anteriormente indicó que Champan, durante los últimos años en prisión, ha estudiado la Biblia en las noches, juega voleibol con otros presos y continúa comunicándose con su esposa, Gloria, con quien lleva casado 46 años.

Mark David Chapman confesó por qué asesinó a John Lennon. | Foto: Tomada de CNN

Por último, se dice que en esta última audiencia también expresó remordimiento y se disculpó por sus hechos. Sin embargo, la junta le volvió a negar la posibilidad de salir y determinó que podrá solicitar nuevamente libertad condicional hasta 2027.