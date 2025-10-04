Felipe Arias, integrante de RCN, habló sobre infarto que sufrió y dejó contundente mensaje: “Tengo una segunda oportunidad”

Felipe Arias se convirtió es uno de los rostros más famosos de Noticias RCN, debido a su sólido trabajo y su amplio recorrido en los medios. Poco a poco cautivó a los televidentes, dejando una huella que aún sigue presente en quienes ven el informativo.

Sin embargo, recientemente, el comunicador llamó la atención de sus fieles seguidores en redes sociales con un contenido que grabó y publicó, recordando una compleja situación de salud que atravesó.

En un clip, Felipe Arias habló sobre el infarto agudo que sufrió tiempo atrás en 2021, recordando esos instantes de angustia que atravesó. Esto lo hizo como un llamado al ver que el cuidado de la salud pasaba a un segundo plano y que el número de personas infartadas estaba aumentando.

“Me sorprende y me preocupa que cada vez veo más gente infartada, tanto hombres como mujeres, yo tuve infarto algún tiempo agudo de miorcardio muy grave todas las arterias obstruidas. Me salvé de milagro y gracias a Dios tengo una segunda oportunidad”, comentó en las imágenes de su cuenta oficial de Instagram.

Ante esto, aprovechó el espacio digital para dar recomendaciones para lograr salvarse de este problema de salud, basándose en rutinas y actividades beneficiosas para el cuerpo.

“Primero, una alimentación absolutamente sana, todo lo que baje colesterol y trigliceridos y pilas con lo que lo suba. Segundo, ejercicio rutinario unos 40 45 minutos diarios. Tercero, exámenes periódicos de sangre, que revisen todo. Cuarto, bajar el estrés, todo lo que tenga preocupación, genere ansiedad. Y quinto es la más poderoso, síganla al pie de la letra, limpiar su corazón, no tener odios ni rencores y perdonarse uno mismo y después a los demás”, afirmó en las imágenes.

No obstante, es importante recordar lo mencionado por el presentador en una entrevista con Vea, donde revivió ese episodio tan duro de salud, experimentando síntomas preocupantes. En sus declaraciones, puntualizó que estaba entrevistando a un invitado, cuando comenzó a sentir un malestar en su pecho, provocando dificultad para respirar.

“El jueves 11 estaba presentando el noticiero y empecé a sentir una opresión en el pecho que me hacía sentir debilidad, luego tuve sudoración y les pedí que me llevaran a la clínica. En el camino empecé a sentir que se me iban las luces, no respiraba bien”, dijo.

“Me entraron a la sala de reanimación y de ahí pasé a la sala de cateterismo porque me hicieron una primera intervención, me pusieron un stent (pequeño tubo) en la arteria coronaria anterior, pues no podían intervenir los otros dos vasos porque tenía tres arterias coronarias obstruidas”, agregó.

Felipe Arias aseguró en ese momento al medio que si sintió muy cerca la muerte, ya que todo lo que acontecía a su alrededor era complicado y el panorama, aunque ya estaba fuera de peligro, lo hacía cuestionar muchas cosas.