Gente
Hija de Felipe Arias se enfureció por millonario y polémico robo en Bogotá: “Me da rabia”
Por medio de redes sociales, la creadora de contenido habló del saqueo del que fueron víctimas los estudiantes.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Por medio de un video publicado en TikTok, seis estudiantes de la Universidad Javeriana confesaron haber sido víctimas de un millonario robo. El hecho habría ocurrido dentro de las instalaciones de una reconocida red de parqueaderos en Bogotá.
Según mencionaron los jóvenes, los delincuentes habrían abierto el vehículo desde una de las puertas traseras, ya que el maletero presentaba fallas y era imposible abrirlo de manera convencional.
@todavianosomosdoc
#fyp #robo #cityparking #ayudanos @Fiscalía General de la Nación♬ sonido original - TodaviaNoSomosDoc
Entre los artículos que fueron retirados del carro estarían varias maletas, las cuales contenían computadores portátiles, tabletas, billeteras, tarjetas y dinero en efectivo.
Pese a la búsqueda por encontrar a los culpables de lo sucedido y obtener una respuesta por parte de la compañía de estacionamientos, al parecer se habrían presentado retrasos para conocer detalles de lo ocurrido.
En medio de la polémica, Sofía Arias, hija del reconocido periodista Felipe Arias, se pronunció al respecto y expresó su preocupación por la inseguridad que se ha venido presentando en los parqueaderos de Bogotá.
“Me da rabia porque es que además es carísimo, porque uno está no más una hora y media y te cuesta más de 35.000 pesos por ahí. Ahora te roban todo lo que tienes ahí, o sea, uno está pagando para que te cuiden el carro, pero no te lo cuidan, sino que hacen todo lo contrario, te roban y, además de eso, ni siquiera te dejan ver las cámaras de seguridad y no responden por absolutamente nada”, dijo con notable molestia.
Por medio de sus redes sociales recordó la situación de los estudiantes y se mostró preocupada por que se presenten este tipo de casos, especialmente en establecimientos de renombre que deberían garantizar seguridad a quienes deciden confiar en la calidad del servicio.
@sofiaariasmontene
Ya uno no puede estar tranquilo ni en un parqueadero, muy triste me parece. #robos #bogota #parqueadero♬ original sound - Sofia Arias M
“Obviamente, uno no entra al carro después de haber parqueado a revisar si te robaron algo porque es que uno solamente asume que te cuidaron tu carro, te cuidaron tus cosas y no. Esa no es la primera historia que escucho de eso; a una de mis mejores amigas también le sacaron toda la maleta del baúl en un parqueadero”, le mencionó a su comunidad de más de 331.000 seguidores.
Finalmente, manifestó su molestia por la situación e hizo una alerta para que este tipo de hechos no se vuelvan a presentar en la capital ni en el país.
“Me parece terrible que el parqueadero ni siquiera quiera responder, ni siquiera quiera buscar alternativas para ayudarlos a ellos, que no les ayuden viendo las cámaras de seguridad, o sea, no les ayuden con nada (…) A mí no me entra en la cabeza estas cosas que pasan y cómo la gente no responde, o sea, me parece demasiado descarado”.