Hija de Felipe Arias se enfureció por millonario y polémico robo en Bogotá: “Me da rabia”

Por medio de un video publicado en TikTok, seis estudiantes de la Universidad Javeriana confesaron haber sido víctimas de un millonario robo. El hecho habría ocurrido dentro de las instalaciones de una reconocida red de parqueaderos en Bogotá.

Según mencionaron los jóvenes, los delincuentes habrían abierto el vehículo desde una de las puertas traseras, ya que el maletero presentaba fallas y era imposible abrirlo de manera convencional.

Entre los artículos que fueron retirados del carro estarían varias maletas, las cuales contenían computadores portátiles, tabletas, billeteras, tarjetas y dinero en efectivo.

Pese a la búsqueda por encontrar a los culpables de lo sucedido y obtener una respuesta por parte de la compañía de estacionamientos, al parecer se habrían presentado retrasos para conocer detalles de lo ocurrido.

En medio de la polémica, Sofía Arias, hija del reconocido periodista Felipe Arias, se pronunció al respecto y expresó su preocupación por la inseguridad que se ha venido presentando en los parqueaderos de Bogotá.

“Me da rabia porque es que además es carísimo, porque uno está no más una hora y media y te cuesta más de 35.000 pesos por ahí. Ahora te roban todo lo que tienes ahí, o sea, uno está pagando para que te cuiden el carro, pero no te lo cuidan, sino que hacen todo lo contrario, te roban y, además de eso, ni siquiera te dejan ver las cámaras de seguridad y no responden por absolutamente nada”, dijo con notable molestia.

Por medio de sus redes sociales recordó la situación de los estudiantes y se mostró preocupada por que se presenten este tipo de casos, especialmente en establecimientos de renombre que deberían garantizar seguridad a quienes deciden confiar en la calidad del servicio.

“Obviamente, uno no entra al carro después de haber parqueado a revisar si te robaron algo porque es que uno solamente asume que te cuidaron tu carro, te cuidaron tus cosas y no. Esa no es la primera historia que escucho de eso; a una de mis mejores amigas también le sacaron toda la maleta del baúl en un parqueadero”, le mencionó a su comunidad de más de 331.000 seguidores.

Finalmente, manifestó su molestia por la situación e hizo una alerta para que este tipo de hechos no se vuelvan a presentar en la capital ni en el país.