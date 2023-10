Wilson Morelo no perdonó a Hubert Bodhert: se robó aplausos y sentenció al técnico de Santa Fe

El entrenador cartagenero llegó al cardenal en una apuesta arriesgada. A pesar de sus buenos resultados en equipos como Jaguares, Once Caldas y Alianza Petrolera, el técnico no había tenido la oportunidad de comandar un equipo de la historia del elenco bogotano.

El gol de Wilson Morelo

El palo de Morelo a Bodhert

Y sobre el recibimiento del público expresó “feliz por el cariño de la gente, ustedes saben que eso no tiene palabras, siempre estuvo ahí, me lo gané a pulso, con títulos y muchos goles. Dios es fiel. Ustedes saben que yo no me quise ir, pero ahora estoy de este lado, desearle a la institución lo mejor para lo que viene y a toda la gente gracias por el cariño”.