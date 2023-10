Águilas Doradas clasifica humillando a un Santa Fe que causa rechazo en sus hinchas

El segundo tiempo fue la debacle de Santa Fe

El rechazo del público

Las palabras de Bodhert

Después de la humillación, el técnico de Santa Fe expuso que “la reflexión es que hay que tomarnos el tiempo para hacerla. Estamos dolidos por el resultado y quizá no se verá nada bien porque el resultado no es el mejor. Pero estamos tranquilos y vamos a hacer lo que se tenga que hacer”.

Y también respondió a las críticas de los seguidores del club: “Lo único que puedo es agradecer porque fue una hinchada que me recibió bien. De ellos no tengo reproches, me enfoco en mi juego y responsabilidad. Asumo y cuando no se gana siempre hay un señalamiento. Con la hinchada, mis respetos y admiración siempre. Presentarles disculpas por la presentación dolorosa, tener claro que hay un buen grupo que ha tenido altas y bajas. Mi invitación es que la hinchada arrope este grupo y lo respalde a muerte”.