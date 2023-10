La Liga Betplay 2023 tiene a su primer clasificado; Atlético Nacional y Santa Fe se complican en la tabla

Atlético Nacional y Santa Fe se complican

Es prácticamente un hecho que Atlético Nacional se meterá en los cuadrangulares del fútbol colombiano, el problema es que perdió 2-1 ante un rival como Unión Magdalena, que está batallando para no perder la categoría.

“Nos cuestan mucho los partidos de visitante. Hoy (sábado 7 de octubre) tuvimos una primera mitad muy mala donde la cancha estaba muy mala y la temperatura muy alta, y ante estos factores uno no puede pensar bien y toma decisiones equivocadas”, sostuvo Amaral en rueda de prensa.

El cardenal ocupa la sexta casilla con 23 puntos, pero no se puede dejar de mencionar que tiene dos partidos más que Millonarios (22 puntos) y uno más que Alianza Petrolera (22), Unión Magdalena (21), Deportivo Cali (21) y Deportivo Pasto (21).

Y el calendario no será muy amable con el león, ya que deberá visitar a un inspirado Tolima, se medirá a Millonarios en el clásico y cierra con dos equipos que pelean por no descender como Atlético Huila y Once Caldas.