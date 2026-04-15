Condenan a 37 años al responsable del asesinato de Yenny Karolain Nohava en el Quindío

Un juez condenó a 37 años de prisión a Cristian Alejandro Ospina Fernández por el asesinato de Yenny Karolain Nohava Forero, ocurrido el 11 de marzo de 2022 en zona rural de Circasia.

La decisión judicial fue emitida el 14 de abril de 2026, luego de un proceso que se extendió por más de cuatro años.

Durante este tiempo, las autoridades adelantaron distintas actividades investigativas que permitieron recopilar material probatorio suficiente para sustentar la responsabilidad del condenado en los hechos.

De acuerdo con la investigación, la víctima, de 20 años, fue reportada como desaparecida luego de salir de su vivienda en horas de la mañana. Posteriormente, su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa del municipio, con múltiples heridas ocasionadas con arma blanca.

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Las labores de las autoridades incluyeron la recolección de testimonios, análisis de cámaras de seguridad y pruebas forenses. Estos elementos permitieron establecer que Ospina Fernández, quien era expareja de la joven, habría sido la última persona en tener contacto con ella antes de su muerte.

El proceso judicial también estuvo marcado por distintas etapas que generaron seguimiento por parte de la comunidad. En 2022, el hoy condenado fue capturado; sin embargo, posteriormente recuperó la libertad por vencimiento de términos, lo que prolongó el desarrollo del caso mientras avanzaban las audiencias.

En cuanto a la tipificación del delito, el caso fue judicializado como homicidio agravado. Esta decisión ha sido objeto de análisis debido a la relación previa entre la víctima y el agresor.

Otro de los aspectos relevantes de la sentencia es que, al tratarse de un fallo de primera instancia, la decisión aún puede ser apelada por la defensa.

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En ese sentido, la orden de captura correspondiente se hará efectiva una vez la condena quede en firme, conforme a los procedimientos establecidos en la ley.

El caso de Yenny Karolain Nohava Forero generó en su momento atención en el departamento del Quindío, donde se realizaron distintas manifestaciones y llamados para el esclarecimiento de los hechos.

Con esta decisión judicial, las autoridades avanzan en el cierre del proceso, a la espera de que se desarrollen las etapas correspondientes para la ejecución de la condena.