Eutanasia a hipopótamos: le piden a la Procuraduría y a MinAmbiente aplicar completamente la sentencia del Tribunal Administrativo

En una carta enviada a la Procuraduría General y al Ministerio del Medio Ambiente, se pidió activar de manera urgente el comité de verificación frente a la sentencia que ordenó, en agosto de 2024, tomar medidas para enfrentar la problemática de la sobrepoblación de hipopótamos en el Magdalena Medio.

“Macabro”: fuerte oposición al sacrificio de 80 hipopótamos de Pablo Escobar por parte de MinAmbiente

El accionante, Luis Domingo Gómez Maldonado, que motivó el pronunciamiento de fondo del Tribunal, pidió que se cumpla inmediatamente con la parte del fallo que ordenó crear este comité integrado por un delegado de la Procuraduría en Asuntos Ambientales.

La petición cita directamente la resolución firmada el pasado 13 de abril y formalizada por la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, para aplicarle la eutanasia a 80 hipopótamos.

El Tribunal Administrativo le había ordenado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedir una regulación que contemple medidas para la erradicación de la especie, entre las que se encontraban la caza controlada y la esterilización.

Esto debido a la gran problemática de la presencia de esta especie, que fue considerada como invasora y peligrosa para la ciudadanía y otras especies en el Magdalena Medio.

Exclusivo: países se niegan a recibir hipopótamos de Pablo Escobar y se encienden alarmas en Colombia

La sentencia enfatizaba la necesidad de implementar medidas urgentes y efectivas para proteger el equilibrio ecológico, sin perder de vista la obligación de garantizar el bienestar de los hipopótamos como seres sintientes.

En rueda de prensa, la ministra encargada aseveró que la decisión se tomó tras evaluar durante años las opciones que presentaron expertos sobre esta problemática.

La ministra (e), Irene Vélez Torres (@IreneVelezT), firmó la circular que establece lineamientos y metas para la coordinación institucional en el manejo y control de los #HipopótamosInvasores en Colombia:



“Con esta circular avanzamos en acciones coordinadas con las corporaciones… pic.twitter.com/CH3HAC4fhH — MinAmbiente Colombia (@MinAmbienteCo) April 13, 2026

“Con esta circular avanzamos en acciones coordinadas con las corporaciones para el manejo del hipopótamo en el país. Se adoptan dos protocolos clave: el de translocación, que requiere permiso CITES, y el de eutanasia, bajo criterios responsables y éticos. Además, por primera vez se asignan recursos específicos para su implementación, con una destinación de más de $7.000 millones”, explicó Irene Vélez.

Con esta medida, las autoridades ambientales de las regiones serán las encargadas de implementar estos planes bajo el cumplimiento estricto de los protocolos. Los hipopótamos, aunque mayoritariamente se encuentran en territorio antioqueño, se han extendido al margen del río Magdalena sin control, creando una amenaza para otras especies y para los humanos.