Nissan realizó el lanzamiento global de nuevo Kait: se estrenará en Latinoamérica y debutará en Brasil

Nissan sigue adelante con sus lanzamientos y justamente presentó para Latinoamérica el nuevo Kait, un nuevo SUV que llega a fortalecer el portafolio de la marca japonesa en la región.

El lanzamiento global del Nissan Kait se realizó en Sao Paulo, Brasil. | Foto: Nissan / API

Este nuevo vehículo será producido en el Complejo Industrial de Resende, Brasil, y se exportará a más de 20 mercados.

“El proyecto Nissan Kait surge de la experiencia global de Nissan en el desarrollo de SUV que integran soluciones para satisfacer las necesidades de los consumidores latinoamericanos, fortaleciendo nuestra participación en este segmento creciente y altamente competitivo”, señaló Guy Rodríguez, presidente de Nissan Latinoamérica.

“Nos enorgullece fabricar y comercializar este vehículo primero en Brasil y Latinoamérica, y confío en que será bien recibido por nuestros clientes en la región al heredar elementos clave de robustez, confiabilidad y calidad de nuestra plataforma líder en ventas”, agregó.

El evento de lanzamiento global se realizó en la ciudad de São Paulo. La primera aparición pública de Nissan KAIT refuerza la introducción de la última generación de SUVs de la marca en América Latina, que comenzó con el lanzamiento del totalmente nuevo Kicks, así como Nissan Magnite, vehículos que han marcado un antes y un después desde su introducción a la región.

Cabe destacar que se trata de un lanzamiento global y que será esta parte del globo la primera en la que los consumidores podrán optar por este vehículo.

Nissan Kait es el segundo SUV anunciado como parte de una inversión de 540 millones de dólares que la compañía está realizando para Brasil.

Este movimiento le permitió actualizar el ya moderno Complejo Industrial de Resende con nueva maquinaria, robots y estaciones de trabajo, además de implementar varios procesos de fabricación nuevos que la han llevado a afinar su línea de producción.

Esta nueva SUV sigue consolidando la apuesta de la firma japonesa por este tipo de modelos. | Foto: Nissan / API

El lanzamiento del nuevo vehículo también consolida el sitio de producción como un centro de exportación, ya que Nissan Kait será enviado a más de 20 países.

Cabe señalar que este vehículo fue presentado en el pasado Japan Mobility Show 2025 y luego se realizó su lanzamiento global en Brasil.

Qué máquina integra el nuevo Nissan Kait

El Nissan Kait está equipado con un sistema de propulsión que integran u motor 1.6 de 16 V con la transmisión CVT XTRONIC. Desarrolla 113 caballos de potencia a 5600 rpm y 15,2 kgfm de par motor a 4000 rpm cuando funciona con etanol. Con gasolina, produce 110 caballos de potencia a 5600 rpm y 14,9 kgfm de par motor a 4000 rpm.

La caja de cambios incorpora tecnologías como D-Step, que simula hasta seis marchas, y el modo Sport para ofrecer un mejor rendimiento incluso a bajas revoluciones.

También incluye el sistema Active Slip Control, que garantiza una respuesta más rápida del pedal del acelerador.

En cuanto a seguridad, el modelo cuenta con 17 sistemas de monitoreo y respuesta que trabajan en conjunto para hacer la conducción más segura.

El Kait debutará en Brasil y luego llegará a 20 mercados | Foto: Nissan / API

De esta forma, para monitorear el vehículo y ayudar a evitar colisiones y otros riesgos, el SUV utiliza ocho funciones, entre las que destacan la Alerta de Tráfico Cruzado Trasero (RCTA), el Aviso de Punto Ciego (BSW), el Aviso de Colisión Frontal (FCW) y el Aviso Inteligente de Cambio de Carril (LDW).