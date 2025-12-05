Los vehículos que más se roban en Colombia y consejos para evitar que lo dejen sin carro durante diciembre

Con la llegada de las festividades, millones de colombianos se preparan para viajar, hacer compras, asistir a eventos y compartir en familia.

Varias localidades concentran el robo de vehículos en Bogotá | Foto: Policía Nacional / API

Sin embargo, este movimiento constante también puede llevar a descuidar la seguridad de los vehículos, aumentando el riesgo de hurto y otras situaciones de vulnerabilidad.

Solo en Bogotá, según indicó la Policía, en Noviembre se logró la captura de 48 personas por los delitos de hurto a vehículos, receptación y la recuperación de varios vehículos y motocicletas que habían sido hurtadas en la ciudad bajo las diferentes modalidades.

“Estas acciones de prevención y control nos permitieron recuperar 43 automotores que en su mayoría fueron hurtados en la modalidad de halado (63 % en vehículos y 75 % en motocicletas). Asimismo, es importante resaltar que este año hemos logrado una reducción en el hurto a vehículos del -24%, es decir, 892 hurtos menos que el año 2024. De igual manera, una disminución en el hurto a motocicletas en -17%, con 887 casos menos”, señaló la Policía.

En el más reciente estudio amparado en los hallazgos del más reciente informe del Sistema de Recuperación de Vehículos Hurtados (SVR) de Ituran Colombia, reveló los departamentos con mayor incidencia de robo, los tipos de vehículos más afectados y las modalidades predominantes utilizadas por los delincuentes.

Se recuperaron 15 vehículos y 28 motocicletas que habían sido hurtadas. | Foto: Policía Nacional / API

Recomendaciones clave para evitar el robo de vehículos en diciembre

Entre las medidas recomendadas para fortalecer la seguridad están:

Evitar estacionar en vía pública , especialmente en zonas oscuras, solitarias o sin cámaras de vigilancia.

, especialmente en zonas oscuras, solitarias o sin cámaras de vigilancia. Preferir parqueaderos autorizados y vigilados , incluso para paradas cortas o compras rápidas.

, incluso para paradas cortas o compras rápidas. Identificar zonas de riesgo y evitar calles desconocidas, barrios con poca presencia policial o sectores con alta actividad comercial.

y evitar calles desconocidas, barrios con poca presencia policial o sectores con alta actividad comercial. No entregar las llaves a desconocidos , ni permitir que terceros accedan al vehículo bajo excusas de “ayuda”, “carga” o servicios informales.

, ni permitir que terceros accedan al vehículo bajo excusas de “ayuda”, “carga” o servicios informales. Complementar el GPS con herramientas avanzadas como rastreo satelital, botón de pánico, bloqueo inteligente, identificación de conductor y alertas geográficas.

como rastreo satelital, botón de pánico, bloqueo inteligente, identificación de conductor y alertas geográficas. Revisar mecánicamente el vehículo antes de viajes largos: frenos, llantas, luces, aceite y batería.

frenos, llantas, luces, aceite y batería. Mantener vigilancia en centros comerciales , asegurando puertas y ventanas y evitando dejar objetos a la vista.

, asegurando puertas y ventanas y evitando dejar objetos a la vista. No confiar en valet parking o parqueaderos improvisados sin identificación o registro formal.

Estas medidas, según la compañía, reducen significativamente el riesgo en una temporada marcada por la alta circulación, distracciones constantes y un aumento en la actividad delictiva. .

Robo de vehículos en Colombia

El más reciente informe del Sistema de Recuperación de Vehículos Hurtados (SVR), correspondiente a datos recopilados entre septiembre y noviembre de 2025, basado en el monitoreo permanente de vehículos protegidos por Ituran, revela que el 60 % de los robos se concentra en Bogotá, Antioquia y Atlántico. La capital colombiana y sus alrededores lideran con el 34 % de los casos, seguida por Antioquia (14 %) y Atlántico (12 %).

Dejar elementos llamativos y de valor dentro del vehículo puede llamar la atención de los delincuentes. | Foto: Getty Images

Los delincuentes apuntan principalmente a vehículos de uso cotidiano: automóviles, camionetas y camperos representan el 66 % de los hurtos; los camiones, el 31%; las motocicletas y grúas, el 3%.

Se trata, en su mayoría, de vehículos con alta circulación y, en muchos casos, sin tecnologías de seguridad robusta, lo que los convierte en objetivos frecuentes para las bandas organizadas.