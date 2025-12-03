Suscribirse

¿Es fiel a una marca? Los motivos por los que clientes le han dado la oportunidad a nuevos fabricantes, en especial de origen chino

Un estudio de Boston Consulting Group dejó sobre la mesa el poderío de la industria china, la nueva forma como se compran los vehículos y la relevancia de los autos híbridos y eléctricos en la actualidad.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

3 de diciembre de 2025, 1:15 p. m.
Las resultados de estas nuevas pruebas actualizadas aplican para modelos evaluados después de ciertas fechas.
Las nuevas tendencias en seguridad han impulsado el gusto de los clientes por ciertas marcas. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El mercado automotriz en Colombia ha recibido, en los últimos años, una buena cantidad de nuevas marcas, algo que ha dinamizado la oferta y que pone sobre la mesa una gran cantidad de posibilidades para el consumidor local.

Contexto: Comenzó a operar pico y placa para motociclistas: conozca las zonas donde aplica y las multas por no cumplir con la medida
una alternativa importante dentro del mercado; su cuidado demanda un poco más de cuidado frente a los autos a combustión.
Los caros eléctricos siguen siguiendo llamativos para las nuevas generaciones. | Foto: Getty Images

En este sentido, cada vez más compradores de automóviles están optando por darle la oportunidad a nuevos fabricantes, adoptando por distintos países de origen como China; así mismo, el cliente colombiano ha abierto el espectro permitiéndoles a los vehículos eléctricos un mayor protagonismo y a los novedosos modelos digitales de compra un espacio importante dentro de la industria.

Al respecto, el más reciente estudio ‘What Car Buyers Want: A Global Guide for Automotive OEM’, elaborado por Boston Consulting Group en colaboración con NielsenIQ-GfK, revela cómo los fabricantes de automóviles pueden conquistar a la próxima generación de compradores cerrando la “brecha de confianza” en los vehículos eléctricos, redefiniendo la lealtad a través de la innovación y ofreciendo las experiencias digitales que los consumidores más jóvenes ya esperan.

¿Consumidores fieles a una marca?

Según el análisis, los fabricantes chinos están ganando terreno a nivel global: entre el público, el 36 % de los brasileños y entre el 10 y el 20 % de los europeos están abiertos a comprar autos chinos.

De igual forma, el estudio dejó en evidencia como los consumidores han ido contemplando otras posibilidades, por lo que la lealtad hacia las marcas se ha debilitado en los distintos mercados: cerca de dos tercios (aproximadamente el 63 %) de los europeos están dispuestos a cambiar de marca.

Contexto: ¿Cuántos carros vendió Tesla en Colombia durante noviembre? La cifra dejó algunas dudas
A partir del primer de agosto, Louisiana implementará dos nuevas leyes enfocadas en reducir accidentes viales y mejorar la fluidez del tráfico.
Manos masculinas sosteniendo el volante en un coche | Foto: Getty Images

El análisis también detalla que el 71 % de los conductores de vehículos eléctricos a batería (BEV) planea volver a elegir un BEV en su próxima compra.

En cuanto a la seguridad y a los desarrollos tecnológicos que han venido incorporando los nuevos vehículos, el 79 % de los conductores que ya utilizan funciones de conducción autónoma las considera útiles, aunque la mayoría todavía no está lista para adoptar vehículos totalmente autónomos.

Por su parte, más del 40 % de los compradores menores de 45 años están dispuestos a comprar un auto en línea sin inspeccionarlo previamente.

Los autos chinos ganan terreno entre los compradores

Los fabricantes chinos ya no solo exportan autos sino también competitividad. Los precios bajos y la tecnología avanzada de los autos eléctricos están captando la atención de los consumidores.

En China, donde los vehículos nacionales representan casi el 70 % del mercado, el atractivo de comprar marcas extranjeras está disminuyendo: el 85 % de los consumidores encuestados está dispuesto a comprar vehículos locales.

En contrate, en Estados Unidos solo el 7 % de los consumidores encuestados consideraría un auto chino.

Así mismo, a nivel mundial, el 71 % de los propietarios actuales de BEV afirma que volverá a elegir uno en su próxima compra. Sin embargo, un segmento significativo de consumidores sigue siendo reacio: el 24 % en Europa y el 28 % en Estados Unidos aseguran que nunca cambiarían a un BEV.

La mayoría de estos casos que no contempla un vehículo eléctrico son personas mayores; en Estados Unidos, por ejemplo, el 39 % de los mayores de 61 años no planea adoptar la electromovilidad, frente al 10 % de los jóvenes de 18 a 30 años.

Los hallazgos de BCG muestran que muchos consumidores sobreestiman el tiempo y la complejidad del proceso de carga, lo que evidencia una oportunidad para que los fabricantes reduzcan la brecha de confianza y aceleren la adopción de vehículos eléctricos.

Contexto: ¿Qué tipo de carro están buscando los colombianos? Las nuevas tecnologías seducen a muchos
Compra de carro
Las nuevas generaciones le apuestan a las compras digitales sin la necesidad de conocer de primera mano el vehículo. | Foto: Getty Images/Image Source

Compra de vehículos a través de entornos digitales

En cuanto a la forma de compra y las nuevas dinámicas a la hora de cerrar un negocio, los concesionarios siguen desempeñando un papel importante en todas las regiones, pero los hábitos digitales están transformando el recorrido de compra.

El 44 % de los consumidores de entre 18 y 30 años compraría un vehículo sin verlo previamente, y la demanda de actualizaciones de software remotas y una integración fluida con aplicaciones ya se considera indispensable.

CarrosChinacarros eléctricosCarros híbridosVenta de carrosMotor

