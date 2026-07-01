Cayó presunto responsable de almacenar y reproducir material de abuso sexual infantil: así operaba

Las autoridades capturaron a un hombre señalado de almacenar y reproducir en plataformas internacionales material con contenido sexual de menores de edad.
Se trata de un sujeto identificado como Alexander Vanegas Rojas, quien fue capturado gracias a un trabajo llevado a cabo por la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI).
“Una alerta internacional recibida el 5 de junio de 2024 daba cuenta de que este hombre sería el responsable de enviar a diferentes plataformas virtuales videos y fotografías en los que aparecían niños, niñas y adolescentes sometidos a actividades de tipo sexual. Posteriormente, a través de las diferentes actividades de policía judicial, se conoció con exactitud su lugar de residencia en La Dorada y la manera en la que habría compartido el material”, indicaron desde la Fiscalía.
El ente acusador también resaltó que, según evidencias halladas, al parecer, Vanegas alimentó durante varios años una nube y logró agrupar hasta 655 archivos, los cuales remitía desde sus dispositivos tecnológicos a contactos en el exterior, vía correo electrónico y otros canales digitales.
La captura de este sujeto por parte de las autoridades se efectuó en el sector Corán, en Puerto Salgar (Cundinamarca).
En medio del procedimiento de captura, a este individuo le incautaron dos celulares que serán sometidos a análisis técnicos.
Al ser llevado ante la justicia, Vanegas no aceptó el delito de pornografía con personas menores de 18 años; sin embargo, fue enviado a prisión.
“Un fiscal de la Seccional Caldas lo presentó ante un juez de control de garantía y le imputó el delito de pornografía con personas menores de 18 años. El procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario”, concluyó la Fiscalía.