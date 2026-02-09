Recargas

TuLlave se integra con dale! y habilita recargas digitales para el transporte en Bogotá

La alianza permitirá a millones de usuarios recargar su tarjeta del SITP y TransMilenio directamente desde una billetera digital, sin filas ni puntos físicos.

Redacción Economía
9 de febrero de 2026, 1:53 p. m.
La integración busca facilitar los desplazamientos diarios en la capital.
La integración busca facilitar los desplazamientos diarios en la capital. Foto: puhimec - stock.adobe.com

La movilidad en Bogotá dio un nuevo paso hacia la digitalización con la integración entre la tarjeta Tullave y dale!, la billetera digital de Grupo Aval

Desde febrero de 2026, los usuarios pueden recargar su tarjeta del sistema TransMilenio y del SITP directamente desde la aplicación, eliminando la necesidad de filas, puntos físicos o intermediarios.

La medida impacta de forma directa a más de 4,5 millones de usuarios de dale!, quienes ahora cuentan con una alternativa completamente digital para gestionar el pago del transporte público.

La recarga está disponible tanto para tarjetas Tullave personalizadas como no personalizadas y permite que el saldo se habilite de manera inmediata, facilitando los desplazamientos diarios de miles de ciudadanos.

El anuncio se da en un momento en el que Bogotá cuenta con una de las redes de transporte público más grandes del país, integrada por más de 300 rutas, cerca de 3.000 paraderos y aproximadamente 3.500 buses urbanos, entre troncales, alimentadores y servicios complementarios del SITP.

En este escenario, la incorporación de soluciones digitales busca mejorar la experiencia del usuario y optimizar el acceso a un servicio esencial.

Desde dale! destacan que esta integración representa un avance significativo en la modernización de los pagos urbanos.

Según explicó su CEO, José Manuel Ayerbe, la iniciativa conecta el principal sistema de transporte del país con una billetera digital de uso masivo, con el objetivo de ofrecer procesos más ágiles, seguros y sin fricciones para los ciudadanos.

Con esta funcionalidad, dale! refuerza su papel como actor clave en la transformación digital de los servicios públicos en Bogotá, al tiempo que TransMilenio y el SITP amplían sus canales de recaudo.

La apuesta apunta a una movilidad más eficiente, alineada con las nuevas dinámicas de pago y con las necesidades de una ciudad cada vez más conectada.

