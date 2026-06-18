Santiago Alarcón reaccionó al debut de Falcao como comentarista del Mundial 2026: “No intentaron engañarnos”

Radamel Falcao García comenzó una nueva etapa en su carrera profesional y vivió uno de sus primeros grandes desafíos como comentarista deportivo durante el debut de la Selección Colombia frente a Uzbekistán en el Mundial de 2026. El histórico goleador de la Tricolor siguió de cerca el regreso del equipo nacional a una Copa del Mundo, certamen al que volvió tras ocho años de ausencia.

Novia de James Rodríguez apareció en video junto a Salomé Rodríguez a pocas horas del partido de Colombia vs. Uzbekistán

El exdelantero forma parte del equipo de transmisión de ESPN, donde comparte micrófonos con Fernando Palomo y Carlos Valdés para analizar los encuentros del campeonato. Su participación no pasó desapercibida entre los aficionados, especialmente por la emoción que mostró durante el compromiso de Colombia.

Las cámaras captaron la efusiva reacción del Tigre en los goles de la Selección. Con la misma pasión que lo caracterizó en las canchas, celebró los tantos levantando el puño, gritando y fundiéndose en un abrazo con Valdés, antiguo compañero en el proceso que llevó a Colombia al Mundial de Brasil 2014.

El momento despertó nostalgia entre los hinchas, quienes recordaron la histórica etapa en la que Falcao se consolidó como una de las grandes figuras del fútbol colombiano y uno de los delanteros más destacados del planeta. Su entusiasmo frente a las anotaciones reflejó que, aunque ahora vive el fútbol desde otra perspectiva, el vínculo con la camiseta de la Selección permanece intacto.

Ante esta experiencia, los usuarios de redes sociales y algunas figuras famosas reaccionaron a su debut, sincerándose con respecto al trabajo que hizo frente a cámaras de una famosa plataforma de streaming.

Uno de los que se pronunció fue Santiago Alarcón, que utilizó su cuenta de X para hablar acerca de esta labor deportiva de cara al partido de Colombia con Uzbekistán.

Según se vio, para el artista sí fue muy bueno el desempeño del deportista, exaltando el buen manejo del tema, los comentarios que hicieron y la interacción en medio de la celebración.

“Muy bien Falcao y Carlos Valdés comentando hoy en Disney Plus Latinoamérica”, escribió en el post.

De igual manera, tras destacar este profesionalismo, aprovechó, con su particular estilo, para lanzar una pulla a quienes relataban y comentaban estos encuentros en varios espacios.

“No intentaron engañarnos con números, siglas y no se cuanta vaina se inventan ahora. Por ahora… mis favoritos", concluyó.