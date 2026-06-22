“La patadita de la buena suerte sí sirve”: Jorge Barón celebra el triunfo de Abelardo De La Espriella con emotivo mensaje

A través de su cuenta de Instagram, el reconocido presentador colombiano Jorge Barón reaccionó públicamente a la victoria de Abelardo De La Espriella en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, resultado que convirtió al líder del movimiento Defensores de la Patria en el nuevo mandatario del país.

En su publicación, el icónico conductor de televisión aprovechó para felicitar al abogado por el triunfo obtenido en las urnas, al tiempo que recordó el particular gesto que tuvo con él pocos días antes de la jornada electoral: la tradicional “patadita de la buena suerte”, una de las acciones más recordadas de su extensa trayectoria en la televisión colombiana.

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Por medio de su mensaje, Jorge Barón destacó que ese simbólico gesto ha acompañado a numerosas figuras del entretenimiento a lo largo de los años y aseguró, en tono jocoso pero emotivo, que el gesto volvió a dar resultados.

“La patadita de la suerte sí sirve”, comentó, relacionando su emblemática acción realizada en sus oficinas en Barranquilla, con el éxito alcanzado por De La Espriella en las elecciones.

Asimismo, el comunicador rememoró que años atrás tuvo la oportunidad de presentarlo como cantante en uno de sus espacios, una anécdota que utilizó para reforzar el vínculo que ha mantenido con el ahora presidente electo y que también desempolvó a través de sus redes sociales y canal de YouTube días antes de la jornada electoral.

“Estimado doctor Abelardo De La Espriella, hace dos días le di la emblemática patadita de la buena suerte tal como antaño, cuando lo presenté como cantante, y hoy gracias a ese símbolo, espero que con esa patadita que ha consagrado a varios de nuestros artistas a nivel mundial, haber contribuido también al éxito que hoy celebramos en estas elecciones”, expresó Barón en su publicación.

Por otro lado, aprovechó la ocasión para enviarle sus mejores deseos de cara al inicio de su administración, manifestando su confianza en que el nuevo jefe de Estado pueda conducir al país hacia un futuro favorable para los colombianos.

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“Lo felicito de todo corazón y deseo que esa misma patadita traiga éxito a su gestión, guiando a Colombia hacia un futuro próspero. Adelante, con mucho entusiasmo”, agregó.

Como muestra de su alegría por su triunfo, Jorge Barón aseguró que De La Espriella llevará su gobierno “a las estrellas”, una expresión con la que dejó en evidencia su optimismo frente al nuevo capítulo político que comenzará en Colombia.