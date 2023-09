“Se me está pasando el tren”: Nela, de MasterChef, confesó que cree tener poco tiempo para cumplir un importante sueño

Esta actriz recientemente fue tema de conversación para muchos luego de conocerse que es demisexual, lo cual significa “es una persona que no experimenta atracción sexual hasta que no forja un vínculo emocional con otra persona” , según AVEN, la Red para la Educación y la Visibilidad Asexual.

Nela González, de Masterchef Celebrity, habló de sus deseos más personales

En este mismo sentido, Nela recordó que vivió un momento en el que presionó a una pareja para hacerlo y no salió bien: “No es tanto con lo demás, sino a nivel de pareja como que yo termino convenciendo a mis parejas de que la casita, el juego de la casita y el hogar, que para mí es lo que es una relación, cuando me doy cuenta de que no es, no salió bien”.