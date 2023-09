Jorge Rausch destapó que fue víctima de xenofobia cuando estudiaba cocina: “todos los días quería renunciar”

Jorge Rausch, quien es uno de los tres jurados de ‘ Masterchef Celebrity’, reality de la televisión colombiana del canal RCN que conquista a muchas personas en las noches, es uno de los chefs más reconocidos del país por sus preparaciones y sus reconocidos restaurantes en la capital: Local by Rausch, el cual tiene junto a su hermano Mark Rausch, Criterion, Bistronomy By Rausch y La Apuesta by Rausch.

Jorge Rausch revela el duro momento que vivió en sus inicios en la cocina

Una de las confesiones más dolorosas del chef fue que muchas veces sus compañeros de cocina llegaron a agredirlo físicamente por sus orígenes, por ser colombiano: “algo hice mal, no me acuerdo qué. Me encerró [un compañero] en un cuarto frío, apagó la luz y me pegó”, contó con cara de desconcierto sobre el hombre que dice se llama Pete, y para añadir dijo que cuando decidió pedir ayuda, salió amenazado: “yo fui a donde el chef y le dije ‘mire lo que me pasó, si me vuelve a hacer algo le devuelvo’. Me dijo: ‘no le devuelva, porque lo echo’”.