Este es el récord que tiene a Jorge Rausch en la cima de ‘MasterChef’

Jorge Rausch tiene récord gracias a MasterChef

View this post on Instagram

Los comienzos de Jorge Rausch en la cocina

“Empecé estudiando economía en Israel, no me encantaba y terminé cocinando para mis compañeras de cuarto. Dejé la economía bien avanzada porque considero que uno tiene que hacer lo que le gusta, solo así las cosas le llegan. Mi tema no era la economía y tuve la valentía de hacer el cambio. Me fui para Inglaterra a estudiar cocina. La inspiración viene de mi hermano que ya la estudiaba. Mi hermano es menor, pero empezó un poco antes”, aseguró hace un tiempo en una conversación con El Espectador.