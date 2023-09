A Carolina Acevedo y a ‘Nela’ González no les gustaron estos comentarios de los jurados de ‘MasterChef’: “muy ofensivo”

¿Qué pasó con Carolina Acevedo y ‘Nela’ González en MasterChef Celebrity?

Las famosas presentaron una pasta unida con un gazpacho y los chefs no entendieron por qué lo habían hecho, ya que el gazpacho era un plato y la pasta otro, y no deberían ir unidos.

Luego de eso, vino la retroalimentación de Jorge Rausch, quien aseguró que: “No, no le encuentro el sentido, esto no va conmigo”. Y, finalmente, Nicolás de Zubiría agregó que: “La salsa está muy líquida. Es lo más parecido a un ramén. Es un caldo líquido con pasta. Es raro”.

Finalmente, Carolina y ‘Nela’ se llevaron el delantal negro y no quedaron contentas con eso. Delante de los jurados hicieron mala cara y recibieron de mala gana el delantal, y en las entrevistas personalizadas aseguraron que no estaban nada conformes con las palabras de los tres.

Comentarios de Carolina Acevedo y ‘Nela’ González por críticas de los jurados

“A esta altura solo quiero que me digan que puedo volver a la estación, porque ya me sabe a mierd*, perdón”, dijo Carolina, mientras que ‘Nela’ agregó que: “Me parece muy ofensivo utilizar un emoji de popó”, mencionando unas paletas con distintos emojis que los jurados usaron para calificar en ese reto.

González también agregó que: “No me parece justa la votación, no me parece justo lo que está pasando en el reto”, y después de eso les pidió a los jurados que no les volvieran a pedir creatividad en los retos cuando los iban a castigar por eso.