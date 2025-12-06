Hija de la diseñadora barranquillera Silvia Tcherassi es incluida en prestigiosa lista estadounidense, “estamos orgullosos”

Sofía Espinosa Tcherassi, directora de Ready-to-Wear de la prestigiosa casa de moda colombiana Silvia Tcherassi, fue incluida en el listado 30 Under 30 de la edición estadounidense de Forbes en 2026.

El reconocimiento a la hija de la diseñadora, incluida en la categoría de Arts & Style, posiciona a la joven líder como una de las mentes más influyentes de su generación, destacando su visión innovadora en un mundo donde la moda trasciende fronteras y se fusiona con cultura y responsabilidad social.​

Egresada de Parsons School of Design en Nueva York, Sofía representa el talento latino que conquista escenarios internacionales sin perder sus raíces. Antes de unirse oficialmente a la compañía familiar en 2020, acumuló experiencia invaluable en firmas icónicas como The Row, Oscar de la Renta, Condé Nast y Gabriela Hearst.

Silvia Tcherassi, fundadora de la marca y madre de Sofía, no ocultó su orgullo por este hito, aseguro en sus redes sociales, “estamos orgullosos de este reconocimiento para Sofía y verla formar parte de un grupo destacado de jóvenes visionarios en distintos campos nos llena de satisfacción”.

Llegó el turno de Bogotá

| Foto: GETTY IMAGES

J Balvin, el Niño de Medellín, regresa a los escenarios bogotanos después de seis años desde su último concierto en la capital del país. Con su espectáculo inmersivo ‘Made in Colombia - Ciudad Primavera’ el paisa volverá a conectar con sus seguidores el sábado 13 de diciembre de 2025 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, prometiendo hacer un homenaje vibrante a la capital que lo vio despegar en sus inicios.

El show en Bogotá transformará el estadio en un jardín de flores y emociones con un escenario 360 grados que asegura visibilidad total desde cualquier ángulo. Las expectativas sobre este show son altas luego del impacto económico que dejó el show en Medellín el cual dejó un estimado, por la secretaría de turismo, de 3.2 millones de dólares y más de 40.000 asistentes. La boletería para este nuevo concierto ronda entre los 142.000 hasta los palcos de 12 millones de pesos colombianos.

Treinta meses de prisión

| Foto: GETTY IMAGES/ AFP

Salvador Plasencia, el médico que suministró ketamina al actor Matthew Perry en las semanas previas a su fallecimiento por sobredosis, fue condenado a dos años y medio de prisión por un tribunal federal de Los Ángeles. Durante la audiencia, la jueza Sherilyn Peace Garnett afirmó que, aun cuando la ketamina suministrada por Plasencia no fue la causa única de la muerte de Perry, su conducta fue fundamental para alimentar la adicción que terminó en tragedia.

Luego de la sentencia contra Plasencia, primer condenado en el caso, el proceso sigue abierto para los otros implicados. La pena máxima por cada cargo podría alcanzar hasta 40 años, aunque los acuerdos de culpabilidad y cooperación podrían reducir ese tiempo.

¿Desalojada de su casa?

| Foto: GETTY IMAGES

Paulina Rubio, la cantante mexicana conocida como la Chica Dorada, se encuentra en el centro de una nueva tormenta mediática por supuestos problemas financieros que habrían derivado en el desalojo de su lujosa casa en Miami. De acuerdo a los periodistas Maxine Woodside y Javier Ceriani la artista enfrentaría deudas millonarias, incluyendo falta de pagos en su hipoteca que superaban los 110.000 dólares.

Tras el gran revuelo que los rumores han desatado fuentes cercanas a Rubio salieron a desmentir las afirmaciones, aclarando que “todo es mentira” y que ella ya no vive en la lujosa casa, pero no por problemas financieros. El escándalo sobre la lujosa casa de la cantante mexicana inició en octubre de 2025, cuando se filtró una demanda en un tribunal de Florida por presunto incumplimiento de contrato de arrendamiento. El propietario alegaba dos meses de renta sin pagar por el valor de 70.000 dólares, 15 días de ocupación ilegal post vencimiento por el valor de 35.000 dólares adicionales y daños a la propiedad como inodoros rotos y cocina deteriorada. A la fecha la artista no se ha pronunciado sobre las acusaciones en su contra.

Regresa a Colombia

| Foto: @LOPEZCAROP

Luego de siete años en el exterior, la actriz colombiana Carolina López regresa al país para iniciar una nueva etapa en su carrera artística. Durante su periodo en el extranjero, López no solo actuó, sino que también incrementó su presencia y reconocimiento en otros ámbitos.

Fue imagen del banco CIBC en Canadá y ganó el premio a mejor video cinematográfico musical en el Canadian International Fashion Film Festival. También obtuvo tres importantes galardones como mejor actriz en dos festivales internacionales: el Hollywood Blood Horror Festival 2025 y el Cinema World Fest Awards.

La actriz se hizo famosa en Colombia por su trabajo en La mamá del 10, una serie producida por Caracol Televisión en 2018, en la que interpretó a Yamile ‘Yuya’ Urrego. También es recordada por su papel antagónico en la película El actor, el director y la guionista, de Dago García, obra nominada a los premios iberoamericanos de cine.

Los andropáusicos

Jorge Rausch y Fernando “El Flaco” Solórzano presentan “Los Andropáusicos” | Foto: Martik González Comunicaciones

El reconocido chef Jorge Rausch y el actor Fernando ‘el Flaco’ Solórzano unieron fuerzas para dar vida a Los andropáusicos, un pódcast que aborda la andropausia desde el humor y la honestidad.

Con una primera temporada compuesta por diez episodios en formato de video y audio, ambas personalidades conversan sobre las particularidades y los retos que implica vivir después de los 40 años. El pódcast, disponible en Spotify y YouTube, incluye la participación de invitados destacados, como Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Giraldo, Juan Pablo Llano, Iván Marín, Juan Diego Alvira y Óscar Córdoba. A ellos se suman especialistas médicos de gran prestigio, como el urólogo Jorge Lambis y Sergio Rada, al igual que el chef internacional Chris Carpentier.