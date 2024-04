Senador del Centro Democrático denuncia amenazas de muerte por estar en contra de las reformas de Petro

“Mi familia y yo hemos sido objeto de amenazas y acosos en las redes sociales. Todo ello por mi posición sobre las reformas sociales del Gobierno Petro, sobre todo, la de salud. Las intimidaciones no cesan”, dijo.

El senador dijo que las amenazas no lo callarán ni cambiarán su postura frente a las reformas del Gobierno Petro y reveló que ya dispuso a las autoridades todas las evidencias de las intimidaciones.

“Estas intimidaciones me dan fuerza de seguir en mi trabajo y de seguir firme en mis posiciones. El día viernes puso las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, donde adjunté todas las amenazas”, afirmó Henríquez.

Aunque no mencionó al presidente Gustavo Petro, no cabe duda de que relacionó las declaraciones que ha hecho Petro contra el Congreso con las amenazas que está recibiendo: “Esa es la violencia que incita quien debe y representa la unidad nacional de la nación cuando señala a los congresistas de corruptos. Hago responsable al Gobierno Nacional de lo que me ocurra a mí o a mi esposa, ella también está siendo objeto de amenazas y la han llamado”, indicó.