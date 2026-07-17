Vanessa Spath, esposa de Alfredo Deluque, le responde a Álvaro Uribe: “En diciembre su opinión era diferente”

La elección para definir la presidencia del Senado de la República se ha transformado en una auténtica batalla. Mientras el presidente electo, Abelardo De La Espriella, mantiene una postura frente a su aspirante, el partido Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, promueve una opción diferente.

Alfredo Deluque suma el respaldo de tres partidos políticos para la presidencia del Senado

El candidato vinculado a la propuesta de De La Espriella es el senador Alfredo Deluque, perteneciente al partido de la U, quien compite frente al impulso que el uribismo le otorga a Honorio Henríquez.

Senador Alfredo Deluque asegura que “no le tiene miedo a irse a voto limpio” para llegar a la presidencia del Senado

Señalamientos de vínculos con el Gobierno saliente

La postura del expresidente Uribe respecto a la candidatura de Deluque fue comunicada a través de sus canales oficiales. El exmandatario afirmó: “El senador Deluque votó varias reformas y recibió beneficios del Gobierno Petro, incluida la ley de paz total”, cuestionando la afinidad ideológica del congresista.

El tema va más allá, el senador D’Luque votó varias reformas y recibió beneficios del Gbno Petro, (incluida la ley de Paz Total”. “Extrema coherencia” que le respondí al Presidente Electo cuando en un Podcast me preguntó por la acusación que nos hacían de extrema derecha https://t.co/W778uU0Wi7 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 16, 2026

Uribe señaló que el aspirante a la presidencia del Senado se vio beneficiado gracias a iniciativas de la administración saliente liderada por Gustavo Petro.

Asimismo, el exjefe de Estado señaló: “La senadora Marta Peralta convocó a una reunión de compromisarios del Pacto Histórico a la cual asistió el senador Deluque”, solicitando aclaraciones públicas sobre dicho encuentro.

Comunidad informa:



“La Senadora Marta Peralta convocó a una reunión de compromisarios del Pacto Histórico a la cual asistió el Senador DeLuque”



Esta información es de fuente muy seria y merecería que los representantes de medios de comunicación le pregunten al Senador DeLuque — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 16, 2026

Respuestas y fisuras en los sectores tradicionales

Las declaraciones del expresidente provocaron reacciones inmediatas en el entorno familiar y político del senador. La esposa del congresista, Vanessa Spath sugirió que los señalamientos responden a un cambio reciente de postura por parte del exmandatario frente a la trayectoria de su cónyuge.

@AlvaroUribeVel soy Vanessa Spath, hija de Alfonso Spath, su gran amigo. Sorprende su posición frente a mi esposo @deluque, en diciembre su opinión era diferente. Que el odio no nuble su razón; el país merece recordarlo por sus grandes obras, no por sus desaciertos. pic.twitter.com/wIaudsNevF — Vanessa Spath (@spath26364) July 17, 2026

A través de un mensaje público, la ciudadana le manifestó al exjefe de Estado: “Sorprende su posición frente a mi esposo, en diciembre su opinión era diferente”. La declaración enfatizó la necesidad de evitar confrontaciones personales que afecten la legitimidad de los procesos de elección interna del Congreso.

Spath en su mensaje además señaló ser hija de Alfonso Spath, un amigo cercano al expresidente Uribe.