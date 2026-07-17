Partido de La U anunció que respaldará la candidatura de Nicolás Barguil a la presidencia de la Cámara de Representantes

Se sigue moviendo el ajedrez político de cara a la conformación de las nuevas presidencias de la Cámara de Representantes y de Senado, las cuales se oficializarán el próximo 20 de julio con la instalación del nuevo Congreso.

Pacto Histórico definió sus voceros para los primeros meses del nuevo Congreso: serán María Fernanda Carrascal y Alfredo Mondragón

Y en medio de esas movidas políticas, el Partido de La U expidió un comunicado de prensa este viernes 17 de julio, en el que anunció que respaldará la candidatura de Nicolás Barguil del Partido Conservador, a la presidencia de la Cámara de Representantes.

“El Partido de La U informa a la opinión pública que respalda la candidatura del doctor Nicolás Barguil, del Partido Conservador, a la Presidencia de la Cámara de Representantes para el periodo constitucional 2026-2027”, dice uno de los apartes del comunicado.

“Esta decisión responde al compromiso de nuestra colectividad con el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el respeto por los acuerdos políticos y la construcción de consensos que permitan avanzar en una agenda legislativa orientada al bienestar de los colombianos.

“El Partido de La U expresa su confianza en que el doctor Nicolás Barguil ejercerá una presidencia caracterizada por el diálogo, el respeto institucional y la búsqueda de acuerdos en beneficio del país”.