Los productores de leche y los industriales del sector enfrentan compleja y preocupante situación. ¿En qué consiste el pulso?

Las cuentas quedaron en una carta que le envió Asoleche a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica: “Los inventarios de leche en polvo de la industria formal crecieron un 234 % entre abril de 2023 y abril del 2024. Esto es consecuencia, además de la marcada desaceleración del consumo, del compromiso que asumió la industria de seguir comprando a los productores volúmenes adicionales a los que requería, a pesar de que la demanda venía bajando. Esto se hizo con el objetivo de no afectar el eslabón primario y en anticipación a un fenómeno de El Niño que no terminó siendo tan intenso como se proyectaba y que por lo mismo no disminuyó tanto la oferta de la leche cruda en el país”, dice la misiva.