Baja el consumo de leche en Colombia, al tiempo que cae la producción, ¿qué está pasando?

Gómez Montes indica que la compra de leche también ha estado afectada por las tendencias que promueven el consumo de leches vegetales, a las que considera válidas, pero no sustitutos reales, dado que no tienen las mismas calidades nutricionales. “Es un tema cíclico que tiene mucho que ver con modas; en el pasado fue contra los huevos que eran considerados terribles para la salud, pero eso ya se revirtió. Ahora resulta que de un tiempo para acá todos son intolerantes a la lactosa, pero eso no es realidad para la mayoría, solo para unos pocos y la leche no se debe sustituir, en especial entre los niños en edad de crecimiento y las personas de la tercera edad”, sostiene.