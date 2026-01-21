Estados Unidos

Colombiana relata la dura experiencia que vivió al intentar cruzar la frontera con Estados Unidos; fue secuestrada con su familia

Se identifica como Margelis Tinoco y permanece en México, tras no tener recursos para migrar a otro destino.

21 de enero de 2026, 10:16 p. m.
Tinoco se encontraba en Ciudad Juárez, en la frontera norte de México, cuando las noticias confirmaron que Trump desactivó la aplicación CBP One.
Margelis Tinoco es una mujer colombiana que conmovió al mundo y es un ejemplo del drama migrante, luego de haber perdido su cita de asilo el 20 de enero de 2025, tras la posesión presidencial de Donald Trump.

Un año después, la mujer relata que esperó su cita durante 5 meses y su sueño americano fue totalmente destruido tras la primera orden ejecutiva que emitió el presidente de Estados Unidos al llegar por segunda vez a la Casa Blanca.

Luego de celebrarse el primer año de mandato de Donald Trump en Norteamérica, The Washington Post entrevistó a la colombiana, en donde aseguró que luego del triste desenlace, tuvo un nuevo comienzo para ella y su familia.

Relato de la travesía para llegar a México desde Colombia

Margelis Tinoco viajó con su esposo y su hijo menor desde Colombia hasta México y fue bajo el mandato de Joe Biden que decidieron gestionar la cita para el permiso estadounidense.

La colombiana aseguró que salió con su familia de una zona con complejo orden público en Colombia; según la mujer, vivía cerca de la frontera con Venezuela y hay una alta presencia de grupos guerrilleros.

En 2019, los grupos guerrilleros mataron a uno de sus 8 hijos; Tinoco aseguró que por esta razón se vio obligada a desplazarse más de una ocasión.

En 2024 decidió irse de Colombia, ya que sentía que en ningún lado podía estar segura, y afirmó que para llegar a Ciudad de México tuvo que transportarse en barco, en bus y, una parte del trayecto, a pie.

La mujer y su familia habrían sido secuestrados en dos ocasiones durante su recorrido, pero, al llegar a Ciudad de México, Margelis Tinoco y su esposo decidieron buscar la forma legal de llegar al territorio estadounidense.

De Ciudad de México a la frontera con Estados Unidos en Juárez

La mujer relató que, después de esperar 5 meses, había sido notificada por las autoridades y se confirmaba su cita para el 20 de enero a la 1:30 p.m. (hora de Texas).

El 18 de enero, Tinoco abordó un avión por primera vez en su vida, desde Ciudad de México a Juárez, ciudad fronteriza. El día de la cita, se habría preparado en la mañana y, desconociendo su desenlace, se dirigió al puente fronterizo. Fue a la 1:10 p.m. cuando recibió la notificación del CBP One y tuvo que renunciar a su sueño americano y se grabó el viral momento.

¿Puede Trump quitar la ciudadanía a migrantes por fraude? La ley impone límites estrictos
Luego del anuncio del gobierno estadounidense, se refugió en México

Timoco aseguró en la entrevista que aún vive en un refugio para migrantes en territorio mexicano, y aseguró que solo busca “una vida tranquila y estable”.

Su esposo, de 52 años, consiguió empleo en México mientras su hijo comenzó a asistir a la escuela. Tinoco se encarga de preparar platos colombianos para los residentes del refugio.

