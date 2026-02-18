¿Planea viajar al Nevado del Cocuy? Tenga en cuenta estas recomendaciones antes de iniciar la aventura en este paraíso natural

Con frecuencia se escucha hablar del Nevado de El Cocuy como uno de los destinos naturales más impactantes y llamativos para quienes disfrutan de la aventura.

Destaca por albergar la mayor masa glacial del territorio nacional y por ser un tesoro tanto natural como cultural. El nevado se encuentra dentro del Parque Nacional Natural El Cocuy, el cual se extiende por más de 300.000 hectáreas, donde sobresalen majestuosos picos nevados, lagunas de origen glaciar, extensos páramos y una gran diversidad de flora y fauna.

De acuerdo con el portal oficial de turismo Colombia Travel, en esta zona es posible recorrer prácticamente todos los pisos térmicos, lo que permite a los visitantes transitar por climas cálidos, templados y de páramo, hasta alcanzar su punto más alto: el imponente Nevado de El Cocuy.

La Sierra Nevada del Cocuy es un destino buscado por los amantes del turismo de aventura. Foto: Getty Images/iStockphoto

Según Parques Nacionales Naturales, El Cocuy es un laboratorio natural invaluable, que va desde los 600 metros en el piedemonte llanero hasta los picos glaciales que superan los 5.330 metros, lo que se traduce en una notable diversidad de regiones naturales y particularidades hidrológicas.

Sin duda, un lugar ideal para quienes disfrutan de la naturaleza, la flora y la fauna. Esta área tiene una capacidad de carga establecida, lo que significa que solo permite el ingreso de un número limitado de personas por día, por lo que es clave reservar antes del viaje.

En este destino hay varios senderos y rutas autorizadas por Parques Nacionales por donde es posible transitar y disfrutar de este mágico y bello destino. Se dice que el Parque ofrece condiciones óptimas para el avistamiento de aves, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde.

Allí también habita una importante variedad de mamíferos como el oso de anteojos, el venado de cola blanca y pequeños felinos, por lo que este es un lugar ideal para conectarse con la riqueza biológica de los Andes colombianos.

El Cocuy está ubicado en la cordillera Oriental, entre los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare. Foto: Cortesía - Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)

Recomendaciones a tener en cuenta

Sin embargo, antes de iniciar la aventura, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones brindadas por Parques Nacionales y que son clave para evitar inconvenientes.