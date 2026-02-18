Turismo

¿Planea viajar al Nevado del Cocuy? Tenga en cuenta estas recomendaciones antes de iniciar la aventura en este paraíso natural

Este destino es considerado uno de los más bellos de Colombia.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
18 de febrero de 2026, 9:17 a. m.
Más 300.000 hectáreas conforman el Parque Nacional Natural el Cocuy.
Más 300.000 hectáreas conforman el Parque Nacional Natural el Cocuy. Foto: Getty Images/iStockphoto

Con frecuencia se escucha hablar del Nevado de El Cocuy como uno de los destinos naturales más impactantes y llamativos para quienes disfrutan de la aventura.

Destaca por albergar la mayor masa glacial del territorio nacional y por ser un tesoro tanto natural como cultural. El nevado se encuentra dentro del Parque Nacional Natural El Cocuy, el cual se extiende por más de 300.000 hectáreas, donde sobresalen majestuosos picos nevados, lagunas de origen glaciar, extensos páramos y una gran diversidad de flora y fauna.

Cuatro lagunas para conocer en un viaje por Boyacá, destinos imperdibles para los amantes de la aventura

De acuerdo con el portal oficial de turismo Colombia Travel, en esta zona es posible recorrer prácticamente todos los pisos térmicos, lo que permite a los visitantes transitar por climas cálidos, templados y de páramo, hasta alcanzar su punto más alto: el imponente Nevado de El Cocuy.

Sierra Nevada del Cocuy
La Sierra Nevada del Cocuy es un destino buscado por los amantes del turismo de aventura. Foto: Getty Images/iStockphoto

Según Parques Nacionales Naturales, El Cocuy es un laboratorio natural invaluable, que va desde los 600 metros en el piedemonte llanero hasta los picos glaciales que superan los 5.330 metros, lo que se traduce en una notable diversidad de regiones naturales y particularidades hidrológicas.

Turismo

No es Paipa: este municipio de Boyacá tiene relajantes aguas termales para disfrutar en medio del bosque

Turismo

No es Cerinza. Este es uno de los municipios más fríos de Boyacá, un paraíso entre montañas y rodeado de un gran páramo

Turismo

A dos horas de Medellín, el destino perfecto para los deportes extremos y para vivir la magia de la naturaleza

Turismo

A dos horas de Medellín, así es el pueblo apodado ‘la Popayán antioqueña’, un destino colonial e ideal para los deportes extremos

Turismo

A dos horas de Cali: Los encantos del pueblo del Valle del Cauca conocido como ‘ciudad jardín’, un destino con riqueza natural

Turismo

El pueblo del occidente antioqueño reconocido por su infraestructura turística, un paraíso natural y de aventura

Turismo

Los encantos del pueblo más colorido de Boyacá, un mágico destino que enamora con su bella arquitectura y sus atractivos naturales

Cápsulas

Carnaval de Barranquilla: la fiesta que también mueve la economía

Sin duda, un lugar ideal para quienes disfrutan de la naturaleza, la flora y la fauna. Esta área tiene una capacidad de carga establecida, lo que significa que solo permite el ingreso de un número limitado de personas por día, por lo que es clave reservar antes del viaje.

El pueblo boyacense que tiene su propia ciudad perdida: es uno de los más lindos de la región y patrimonio de Colombia

En este destino hay varios senderos y rutas autorizadas por Parques Nacionales por donde es posible transitar y disfrutar de este mágico y bello destino. Se dice que el Parque ofrece condiciones óptimas para el avistamiento de aves, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde.

Allí también habita una importante variedad de mamíferos como el oso de anteojos, el venado de cola blanca y pequeños felinos, por lo que este es un lugar ideal para conectarse con la riqueza biológica de los Andes colombianos.

Parque Nacional Natural El Cocuy
El Cocuy está ubicado en la cordillera Oriental, entre los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare. Foto: Cortesía - Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)

Recomendaciones a tener en cuenta

Sin embargo, antes de iniciar la aventura, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones brindadas por Parques Nacionales y que son clave para evitar inconvenientes.

  • Para ingresar al Parque se debe pagar el derecho de ingreso, según la tarifa establecida anualmente por Parques Nacionales Naturales.
  • Se puede realizar la reserva con hasta 90 días de anticipación y se debe ingresar siempre acompañado por un guía o intérprete avalado. Es clave reservar cupo para los senderos que se planean transitar.
  • Tener en cuenta que los servicios de guianza, transporte, alojamiento y alimentación no están incluidos en la tarifa de ingreso. Estos servicios se deben contratar y pagar por separado con los operadores turísticos.
  • Adquirir un seguro de accidentes y rescate. Es obligatorio según la normatividad vigente. Este seguro brinda respaldo económico en caso de emergencia. Se recomienda tomarlo con una empresa avalada por Parques Nacionales Naturales de Colombia.
  • Antes de ingresar a cualquier área protegida, es obligatorio registrarse y asistir a una charla de inducción.

Más de Turismo

Paya, Boyacá

No es Paipa: este municipio de Boyacá tiene relajantes aguas termales para disfrutar en medio del bosque

Socotá, Boyacá

No es Cerinza. Este es uno de los municipios más fríos de Boyacá, un paraíso entre montañas y rodeado de un gran páramo

Cascada

A dos horas de Medellín, el destino perfecto para los deportes extremos y para vivir la magia de la naturaleza

Abejorral, Antioquia: estas son las actividades y sitios de interés para visitar en este destino

A dos horas de Medellín, así es el pueblo apodado ‘la Popayán antioqueña’, un destino colonial e ideal para los deportes extremos

Trujillo, Valle

A dos horas de Cali: Los encantos del pueblo del Valle del Cauca conocido como ‘ciudad jardín’, un destino con riqueza natural

San Jerónimo

El pueblo del occidente antioqueño reconocido por su infraestructura turística, un paraíso natural y de aventura

Raquira

Los encantos del pueblo más colorido de Boyacá, un mágico destino que enamora con su bella arquitectura y sus atractivos naturales

Fresno, Tolima

El pueblo tolimense rodeado de cascadas, ideal para impregnarse de cultura cafetera y hacer ecoturismo

Bus turístico de Barranquilla.

Así es el nuevo bus turístico que recorrerá los sitios emblemáticos de Barranquilla

Noticias Destacadas