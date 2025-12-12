Suscribirse

El municipio boyacense que permite vivir una experiencia única entre nieves perpetuas y aguas termales; un destino imperdible

Este destino ofrece una temperatura promedio de 13 grados centígrados.

Redacción Turismo
12 de diciembre de 2025, 3:47 p. m.
Laguna grande la Sierra- Güicán
Laguna Grande de la Sierra, en Güicán (Boyacá). | Foto: Tomada: Situr Boyacá

La temporada de vacaciones es una buena excusa para visitar el departamento de Boyacá. En este territorio los viajeros se encuentran con una amplia oferta de atractivos que vale la pena conocer.

Es una región que alberga 123 municipios, distribuidos en 13 provincias, los cuales destacan por sus encantos naturales, históricos, culturales y gastronómicos. Normalmente, se habla de los más turísticos como Villa de Leyva, Tunja, Isa y Tota, entre otros, pero hay muchos más que vale la pena conocer, pues tienen mucho que brindarles a los viajeros.

Uno de ellos es Güicán de la Sierra, cuyo nombre en lengua muisca significa ‘cercado de la esposa’. Es un destino con grandes atractivos naturales, debido a que allí se encuentra buena parte de la Sierra Nevada del Cocuy.

Sierra Nevada del Cocuy
La Sierra nevada del Cocuy es uno de los principales atractivos de Güicán, en Boyacá. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Del total de la jurisdicción de Güicán, el 81% corresponde al área de la sierra, lo que favorece sus encantos ecoturísticos. El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que entre los sitios atractivos para visitar están varios escenarios naturales y comunidades indígenas que lo hacen un destino ecológico, cultural e histórico digno de conocer.

Dadas sus características y su ubicación, este municipio ofrece una temperatura promedio de 12 y 13 grados centígrados, pero esto no es impedimento para que los viajeros puedan disfrutar allí de unas relajantes aguas termales.

Este es precisamente uno de los atractivos de este municipio boyacense. De acuerdo con información de la Alcaldía Municipal, allí hay tres lugares donde se puede disfrutar de aguas completamente naturales, sin ningún tipo de tratamiento.

Se trata de aguas dulces, ricas en fósforo, magnesio, calcio, manganeso, sulfatos, hierro, cloruro y zinc, entre otros minerales. La fuente oficial indica que contienen un alto poder terapéutico y de relajación y pueden disfrutarse en el Refugio la Casona de San Luis, en el hotel ecológico El Nevado y en El Chorrerón.

Aguas termales Güicán
Aguas termales en Güicán, Boyacá. | Foto: Alcaldía Municipal de Güicán/API.

Otros lugares de interés

En este territorio los viajeros pueden visitar el Peñón de la Gloria o de Los Muertos, donde los lugareños cuentan relatos acerca de los suicidios colectivos de los indígenas U´wa y la Sierra Nevada de Güicán, con sus picos y nieves para los amantes de la aventura. Allí destacan los altos de Ritacuba, El Castillo, El Pan de Azúcar y El Cóncavo, compartido con el municipio de Tame (Arauca).

Así mismo, los turistas que llegan hasta Güicán también pueden conocer de la leyenda de la “Morenita de Güicán”, una virgen que fue encontrada por indígenas en una cueva y que poco a poco se tornó de color moreno debido al alumbramiento que le hacían con hojas de laurel y frailejón. En 1756 la virgen fue llevada en procesión a la capilla de Güicán.

