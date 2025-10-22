Reconocida aerolínea lanza nueva ruta que conecta a Bogotá con Nuquí, uno de los destinos más biodiversos del país

¡Buenas noticias para los amantes de los viajes! En especial para quienes disfrutan de descubrir la magia de Colombia en cada uno de sus rincones. La aerolínea Satena anunció la inauguración de una nueva ruta que conecta a Bogotá, la capital del país, con Nuquí, uno de los destinos más biodiversos y fascinantes del territorio nacional.

Esta ruta iniciará sus operaciones el 30 de octubre de 2025, ofreciendo vuelos dos veces por semana, los jueves y domingos, con aeronaves ATR 42, con capacidad para 48 pasajeros, facilitando planes turísticos y escapadas de fin de semana hacia uno de los destinos más encantadores del Pacífico colombiano.

Los horarios de operación serán:

Jueves

Bogotá / Nuquí - 7:35 a. m.

Nuquí / Bogotá - 9:26 a. m.

Domingo

Bogotá / Nuquí - 9:10 a. m.

Nuquí / Bogotá - 11:03 a. m.

Para su lanzamiento, Satena ofrece una tarifa promocional desde los $189.900 COP en su página web y $213.700 COP en puntos de venta presencial. | Foto: Créditos: Satena

Además, para celebrar esta nueva conexión aérea, Satena lanza una tarifa promocional especial que invita a más colombianos a descubrir y disfrutar el encanto natural del Pacífico. Los tiquetes están disponibles desde $213.700 en puntos de venta presenciales y $189.900 a través de su sitio web oficial.

Dato importante: esta promoción estará vigente para compras entre el 21 y el 30 de octubre de 2025, y podrá utilizarse del 30 de octubre al 28 de diciembre de 2025.

“Con esta nueva conexión directa entre la capital del país y Nuquí, Satena continúa cumpliendo su misión de conectar a Colombia desde el aire, acercando a comunidades y promoviendo el turismo sostenible en territorios de alto valor natural y cultural”, afirmó el mayor general Óscar Zuluaga Castaño, presidente de la aerolínea.

La operación de esta nueva ruta inicia el 30 de octubre de 2025 | Foto: Créditos: Satena

¿Qué hacer en Nuquí?

Este destino del departamento del Chocó es reconocido por su exuberante selva tropical, playas vírgenes y la oportunidad que brinda de hacer avistamiento de ballenas, consolidándose como un referente del turismo comunitario y sostenible.

Ubicado a orillas del Pacífico, donde el mar y la selva colombiana se fusionan, el municipio cuenta con escenarios sorprendentes que son el reflejo de su riqueza natural de flora y fauna, ofreciendo un ambiente perfecto para desconectarse de la vida citadina y descansar.

Entre sus sitios de interés más destacados, según ProColombia, se encuentran la cabecera municipal, donde se consiguen las artesanías más representativas de la región, como vasijas y bandejas en wérregue, utensilios en totumo, y collares en Tagua.

También está Playa Olímpica, un lugar que posee 5 kilómetros de hermosas playas, o los Ríos Anachí y Nuquí, ideales para paseos en lancha que permiten conocer la inmensa variedad de manglares del área.

Nuquí es uno de los destinos preferidos por los turistas para visitar en el Pacífico colombiano. | Foto: Getty Images

El islote El Tajo es otro punto de interés recomendado para visitar, así como la Playa Guachalito, donde se ubican varios de los mejores hospedajes de la zona.