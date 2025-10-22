Suscribirse

Turismo

Los encantos de “La Perla del Chocó”, un paraíso natural que ofrece una experiencia llena de cultura, aventura y tradición

Este destino es ideal para aquellos que buscan una conexión profunda con la naturaleza. Sus temperaturas oscilan entre los 24°C a 31°C.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
22 de octubre de 2025, 12:22 p. m.
Condoto, Chocó
Así es Condoto, Chocó, un municipio conocido como "La Perla del Chocó' | Foto: Créditos: Alcaldía Condoto - Chocó / API

Ubicado en el extremo suroriental del departamento del Chocó, dentro de la subregión del San Juan — la segunda en relevancia política, económica y administrativa de esta zona de Colombia —, se encuentra un municipio conocido como “La Perla del Chocó”.

Este paraíso de exuberante belleza natural invita a disfrutar una experiencia incomparable, donde la cultura, la aventura y la tradición se fusionan en cada rincón creando recuerdos inolvidables.

Contexto: Así es la capital comercial del suroeste antioqueño, un pueblo que deslumbra con la arquitectura de sus templos

Se trata del municipio de Condoto, fundado el 17 de agosto de 1892 por Luis Lozano Scipion, según datos registrados en la página de la Alcaldía Municipal. A lo largo de su historia, esta población ha sido conocida con otros nombres, entre ellos Lombricero y Campo Alegre.

Sin embargo, fue su nombre actual el que logró perdurar en el tiempo. Su origen lingüístico más cercano proviene de la lengua catía, hablada por las comunidades indígenas que habitaron esta zona antes de la llegada de los conquistadores españoles, entre los siglos XVI y XVII.

Condoto, Chocó
Condoto, un paraíso natural imperdible en el Chocó | Foto: Créditos: Facebook - Alcaldía municipal de Condoto / API

Significado de su nombre

La palabra Condoto o (Kondoto) es un topónimo de la lengua catía que significa “Río Turbio”, una denominación que refleja la profunda conexión de este municipio con sus abundantes fuentes hídricas.

Esta riqueza natural se manifiesta en caudalosos ríos como el Condoto y el Tajuato, además de otros afluentes como el Opogodó, que conforman un paisaje de inigualable belleza.

El río Condoto, símbolo de vida y prosperidad para la región, nace en las estribaciones del cerro Tarena y fluye majestuoso hasta desembocar en el río San Juan, formando el estuario de Andagoya. En su recorrido recibe las aguas de múltiples quebradas, entre ellas Mestiza, Vira Vira, Chirrincha, Corodó, Angostura, Apartadó, Apotó y Andrapeda, que aportan al esplendor natural de un entorno donde el agua, la selva y la historia son las protagonistas.

Contexto: El pueblo boyacense que tiene nombre ancestral y es reconocido por sus aguas termales, un destino ideal para el ecoturismo

¿Cómo llegar y por qué visitar este destino?

Actualmente, la aerolínea Satena ofrece conexión aérea directa a Condoto desde Medellín, facilitando el acceso a este destino lleno de encanto. Según destaca la misma compañía en su sitio web, se trata de un verdadero paraíso natural, donde adentrarse en la selva chocoana es un privilegio incomparable.

Condoto, Chocó
Paisajes de Condoto, Chocó | Foto: Créditos: Facebook - Alcaldía municipal de Condoto / API

Quienes se animan a visitarlo tienen la oportunidad de descubrir la asombrosa biodiversidad de la región, hogar de especies únicas como el jaguar, el oso hormiguero y la rana arborícola. También es posible disfrutar de la una tarde en las aguas del río Condoto, junto con sus tradicionales pasteles.

Otro plan imperdible para gozar su visita al máximo es conocer el balneario Opogodó, situado a unos minutos de Condoto. Este encantador paraje ecoturístico conquista a los viajeros con sus aguas cristalinas, que ofrecen una sensación de frescura y tranquilidad en medio del clima cálido característico del municipio, donde las temperaturas oscilan entre los 24 °C y 31 °C.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alemana que volvió a su país tras vivir en Colombia quedó en ‘shock’ al comparar este alimento: “No me acostumbro”

2. Destapan en redes la posible razón por la que la magistrada Leonor Oviedo Pinto salvó su voto en la absolución de Álvaro Uribe

3. Se definió el equipo donde correrá Nairo Quintana en 2026: comunicado lo hizo oficial

4. ¿Está en jaque el nuevo modelo de pasaportes? Admiten demanda contra el convenio que firmó el Gobierno Petro con Portugal

5. Destapan si Yina Calderón tendrá que pagar millonaria multa por retirarse de la pelea contra Andrea Valdiri: “Está todo estipulado”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ChocópueblosViajeros

Noticias Destacadas

Condoto, Chocó

Los encantos de “La Perla del Chocó”, un paraíso natural que ofrece una experiencia llena de cultura, aventura y tradición

Redacción Turismo
El municipio de Colombia en el que se encuentra la cascada termal más alta del país; queda a solo tres horas de Bogotá

El pueblo boyacense que tiene nombre ancestral y es reconocido por sus aguas termales, un destino ideal para el ecoturismo

Redacción Semana
Caucasia, Antioquia

Estos son los encantos de la capital comercial del Bajo Cauca antioqueño, un destino rodeado de fuentes hídricas y lindos paisajes

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.