Yeison Jiménez y sus cinco lugares favoritos de Colombia, uno de ellos “es muy lejos”

“En mi época el pueblo tenía 20 cantinas y dos supermercados, ahora hay 30 y los mismos supermercados (risas). Ahora somos más internacionales porque hay café bar, mi pueblo es una maravilla y me gusta ser de Manzanares. Esa cultura me encanta, lo único malo es que es muy lejos ”.

Sobre el reggaetón, Yeison Jiménez confesó que no es amante de ese género y que las letras no le gustan. “Muy poco me gusta, pero sí admiro a los artistas del género. Tienen capacidades muy grandes, por ejemplo, Karol G. Más allá de las letras es que los raperos no vamos con la música comercial y yo era rapero”.